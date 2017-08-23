В Барнауле кроссовер протаранил дорожный знак

ДТП на Павловском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Егор Ветров vk.com/barneos22. ДТП на Павловском тракте. 22 августа 2017 года. Фото : Егор Ветров vk.com/barneos22.

Авария случилась на Павловском тракте. Как сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22, в ДТП никто из ехавших в кроссовере людей не пострадал.

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