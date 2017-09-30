Вечером 29 сентября в Барнауле случилось сразу несколько аварий

ДТП 29 сентября. Фото: vk.com/barneos22. ДТП 29 сентября. Фото: vk.com/barneos22. ДТП 29 сентября. Фото: vk.com/barneos22. ДТП 29 сентября. Фото: vk.com/barneos22.

Так, на перекрестке пр. Красноармейского и ул. Ползунова столкнулись Toyota Carina и УАЗ. На пересечении улиц Малахова и Сухе-Батора произошло ДТП с участием автобуса. Незадолго до этого на том же участке, только в противоположном направлении собрался "паровозик" из четырех машин. Еще одна серьезная авария случилась на проспекте Космонавтов – универсал Lada Largus столкнулся с маршруткой.

Один из пользователей пожаловался, что в вечерней пробке на Павловском тракте встречный автомобиль белого цвета ударил зеркалу его автомобиля и скрылся.