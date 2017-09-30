Вечером 29 сентября в Барнауле случилось сразу несколько аварий

Целая серия ДТП в разных частях Барнаула произошла во второй половине дня 29 сентября. Об этих инцидентах сообщили пользователи паблика "Барнал 22".
Так, на перекрестке пр. Красноармейского и ул. Ползунова столкнулись Toyota Carina и УАЗ. На пересечении улиц Малахова и Сухе-Батора произошло ДТП с участием автобуса. Незадолго до этого на том же участке, только в противоположном направлении собрался "паровозик" из четырех машин. Еще одна серьезная авария случилась на проспекте Космонавтов – универсал Lada Largus столкнулся с маршруткой.
Один из пользователей пожаловался, что в вечерней пробке на Павловском тракте встречный автомобиль белого цвета ударил зеркалу его автомобиля и скрылся.
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