Фотофакты. Реклама "Магиса" вызвала необычный интерес алтайских антимонопольщиков

По поводу рекламы фитнес-клуба "Магис-Спорт" в очередной раз возник ажиотаж. Теперь алтайские антимонопольщики решили обратиться к жителям края с опросом по поводу новых баннеров "Магиса" с рекламой "Выбирай, где надраться".
На баннерах фитнес-клуба изображены две сцены. На одной два боксера дерутся в ринге. На другой мужчина выпивает в баре.
Антимонопольщики у себя на сайте по поводу этой рекламы поставили голосование с двумя вопросами: "Сравнительные образы, используемые в рекламе, однозначно дают понять как правильно (хорошо), а как неправильно (плохо)" и "Данная реклама побуждает меня сделать выбор в пользу рекламодателя". Также УФАС предлагает высказаться по поводу этой рекламы "Магиса" у себя в группе в ВК, где уже дважды выставила подобную голосовалку по поводу "Выбирай, где надраться". Пока там нет комментариев ни от одного из 63 подписчиков сообщества УФАС.
Напомним, что в 2016 году у барнаульцев вызвала неоднозначную реакцию "сальная" реклама "Магиса" с баннерами "Было-Сало" и "Покупаем летний жир". Однако УФАС признало эту рекламу уместной.
После чего "Магис" развесил новые баннеры, которые стали ответом на такую реакцию. На ней изображена худая девушка с последней ступени "эволюции по "Магису", которая на веревке тащит полную девушку — судя по всему, в спортзал. В руках полной девушки планшет с первым резонансным баннером фитнес-клуба. Слоган — "Хватит трепаться! Пошли тренироваться!".
Позже у "Магис-спорта" появилась еще одна "громкая" реклама, в которой женщина вылезала из костюма коровы.
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