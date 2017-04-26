Одну из фигуранток по делу "Изумрудной страны" Ольгу Антипину объявили в розыск

24 апреля должно было состояться очередное заседание по уголовному делу алтайского агрохолдинга "Изумрудная страна". Но судья остановил производство в связи с тем, что Антипина скрылась от правосудия.

В суде уточнили, что Антипина не явилась на заседание и 3 апреля — ее адвокаты предоставили справку о том, что она проходит лечение. По данным источников "Банкфакс", речь может идти об онкологическом заболевании. Однако суд подверг сомнению этот документ.

В результате судья Дмитрий Сургуцкий издал постановление о розыске Ольги Антипиной и изменении ей меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Сейчас ее местонахождение не известно. Постановление об аресте и розыске не вступило в законную силу, потому что оспаривается адвокатами подсудимой в Алтайском краевом суде.

На данный момент из всех фигурантов по этому делу вступил в силу только приговор в отношении сестры Антипиной Ирины Виноградовой, занимавшей должность финдиректора агрохолдинга и директора торгового дома "Изумрудный". Суд приговорил бывшего руководителя к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Дети у Виноградовой появились в период следствия.

Справка

УФСБ России по Алтайскому краю еще в середине 2012 года возбудило уголовное дело "Изумрудной страны". За полгода до этого "Россельхозбанк" прекратил перекредитовывать многочисленные предприятия агрохолдинга. Тогда для расследования приехала целая бригада следователей из разных регионов. Изначально следствие заявляло, что ущерб от действий фигурантов дела составляет 5 млрд. рублей. А общий объем ссудной задолженности предприятий превышал 20 млрд.

С этого момента вся разветвленная империя Ольги Антипиной начала рушиться. "Россельхозбанк" через какое-то время пошел на мировые соглашения с заемщиками, входившими в холдинг, и даже прокредитовал какие-то из них. Но в дальнейшем задолженность только увеличилась.

В марте 2017 года Арбитражный суд признал Ольгу Антипину и Ирину Виноградову личными банкротами.