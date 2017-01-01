Еще одного члена семьи основателей "Изумрудной страны" пытаются обанкротить

Заявление о банкротстве Ирины Виноградовой подала некая Ольга Варфоломеева. Сначала она обратилась в арбитраж Краснодарского края в связи с тем, что Виноградова живет в Геленджике. Но краснодарский арбитраж по копии ее паспорта выяснил, что она зарегистрирована по-прежнему в Алтайском крае. Хотя с октября 2016 года Виноградова постоянно проживает в Геленджике.

Судья счел, что местом жительства Виноградовой является именно Алтай (судя по паспорту) и передал рассмотрение дела в местный арбитраж. 10 февраля заявление принято к рассмотрению, первое заседание назначено на 2 марта.

Пока неясно, в связи с чем г-жа Варфоломеева стала кредитором экс-руководителя ТД "Изумрудный". Известно лишь, что она в 2015 году приобрела на торгах автомобиль BWM X6M (2011 года выпуска), принадлежавший торговому дому, примерно за 3,3 млн рублей. Торги проводились в ходе банкротства.

Ирина Виноградова, как и ее старшая сестра Ольга Антипина, стали фигурантами уголовного дела еще в 2012 году. Дело младшей сестры выделили в отдельное производство. В 2015 суд вынес ей обвинительный приговор. Один из видов назначенного ей наказания — штраф в 400 тыс. рублей, который до сих пор не выплачен.

Кроме уголовного штрафа у Виноградовой огромный долг по кредитам (как руководитель она была поручителем по кредитам юрлиц): более 620 млн. рублей. Процедура банкротства путем реализации имущества позволит ей списать большую часть задолженности, как, например, в деле экс-бизнесмена Владимира Мудрика.

Но процедура имеет и одну особо неприятную сторону: суд может признать недействительными сделки, совершенные за три года до банкротства, если они нанесли вред правам кредиторов. Среди таких сделок, например, дарение и продажа недвижимости. Если сделку признают недействительной, имущество возвращается банкроту, а затем выставляется на торги — эта возможность и может интересовать лицо, подавшего заявление. К примеру, в ходе банкротства Натальи Титовой (супруги экс-депутата АКЗС Юрия Титова) была оспорена сделка дарения их сыну недостроенного дома в Барнауле. И дом надлежит вернуть.

Суд также рассматривает дело о банкротстве Ольги Антипиной. На этом настаивает "Россельхозбанк", который утверждает, что Антипина должна кредиторам 574 млн рублей. Но пока никакого решения не вынесено, заседания неоднократно переносились.

А слушание уголовного дела, фигурантами которого является Ольга Антипина и еще ряд лиц, причастных к кредитованию агрохолдинга, началось в Центральном районном суде 1 февраля.