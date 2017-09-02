Ольга Бузова стала думать, как Владимир Путин

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram пост к 1 сентября. В нем она подержала слова президента страны Владимира Путина, который считает: новое поколение должно сделать качественный скачок вперед. Себя звезда отнесла к новому поколению, о котором говорил лидер страны.
Ольга Бузова рассказала, что всегда ждала 1 сентября, ведь хотелось узнавать что-то и получать новые знания. Также она заявила, что благодаря Интернет учиться стало проще, главное, выбирать те знания, которые сделают человека лучше. В конце она добавила: "Сегодня на форуме Проектория наш Президент сказал, новое поколение должно сделать качественный скачок вперед. И я согласна, ведь будущее за талантливыми, целеустремленными, людьми! Будущее за нами"!
1 сентября - важный день для всех молодых ребят в стране! Когда я училась, то всегда его ждала, ведь хотелось узнавать что-то и получать новые знания. В наше время учиться проще, ведь можно открыть гугл и найти там абсолютно любую информацию. Но из-за этого на нас огромная ответственность - выбирать из этого многообразия только те знания, которые могут сделать нас лучше. Сегодня на форуме Проектория наш Президент сказал, новое поколение должно сделать качественный скачок вперед. И я согласна, ведь будущее за талантливыми, целеустремленными, людьми! Будущее за нами! За #моимилюдьми #моилюдивсегдасомной
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