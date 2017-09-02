Ольга Бузова стала думать, как Владимир Путин

Ольга Бузова рассказала, что всегда ждала 1 сентября, ведь хотелось узнавать что-то и получать новые знания. Также она заявила, что благодаря Интернет учиться стало проще, главное, выбирать те знания, которые сделают человека лучше. В конце она добавила: "Сегодня на форуме Проектория наш Президент сказал, новое поколение должно сделать качественный скачок вперед. И я согласна, ведь будущее за талантливыми, целеустремленными, людьми! Будущее за нами"!