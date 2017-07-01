Олимпиада сельских спортсменов Алтая стартовала красочным открытием

Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Андрей Щукин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Для сельского спорта это очень важное событие, к которому готовятся целый год. Мне кажется, поспелихинцы сделали лучшую церемонию открытия как минимум за последние пять лет. Открытие, готовность спортивной инфраструктуры, организационные вопросы по размещению, проживанию и питанию – здесь все на высшем уровне. Эти игры можно назвать уникальными: 45% населения Алтайского края проживают в сельской местности, и ни в одном другом регионе России таких серьезных соревнований для сельских территорий нет. Здесь спортсмены показывают высокие результаты.

Как сообщает портал "Алтайский спорт", соревнования по конному спорту в зачет краевой сельской олимпиады состоялись 18 июня на Барнаульском ипподроме, победу одержали благовещенцы. Сильнейшие ещё по 11 видам спорта определятся в Поспелихе. Хозяева имеют самую представительную делегацию – 99 спортсменов, которые закроют всю соревновательную программу. А среди гостей олимпиады наиболее массовые сборные у Благовещенского (78 человек, 10 видов спорта), Смоленского (69 человек, 9 видов спорта) и Павловского (64 человека, 8 видов спорта) районов. В состязаниях принимают участие 22 мастера спорта, 83 кандидата в мастера спорта.

Летние сельские игры проходят в Поспелихе уже четвертый раз (1986, 1998, 2014, 2017). Три года назад поспелихинцы, став хозяевами краевой олимпиады, смогли значительно модернизировать свою спортивную базу. Поэтому для проведения очередных игр многое было уже готово. За счет средств краевого бюджета, который выделил более 3 млн рублей, на стадионе "Колос" обновили трибуны, произвели покраску, нанесли свежую разметку на беговую дорожку и площадки, сделали косметический ремонт в помещениях.

Соревнования здесь продлятся до 2 июля.