Омичи украли у барнаульца 130 тысяч рублей в поезде "Москва-Томск"

После обращения барнаульца в полицию, внимание правоохранителей привлекли два парня, которые сели в поезд в Омске, но не доехали до пункта назначения и вышли на ближайшей станции "Татарская". А дальше они добрались на такси.

Предполагаемых подозреваемых — двух омичей 25 и 26 лет, вызвали к следователю в качестве свидетелей. Во время беседы они отрицали свою вину, но потом рассказали, что проходя по вагону-ресторану, заметили на сиденье оставленную мужскую сумку, осмотрелись по сторонам, взяли ее и сошли с поезда на ближайшей станции.

Против них возбудили уголовное дело, теперь парням грозит до пяти лет лишения свободы.