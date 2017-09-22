Омичи украли у барнаульца 130 тысяч рублей в поезде "Москва-Томск"

У жителя Барнаула похитили сумку с документами и 130 тысячами рублей в поезде "Москва-Томск". Похитителями оказались два жителя Омска, сообщает пресс-служба транспортной полиции.
После обращения барнаульца в полицию, внимание правоохранителей привлекли два парня, которые сели в поезд в Омске, но не доехали до пункта назначения и вышли на ближайшей станции "Татарская". А дальше они добрались на такси.
Предполагаемых подозреваемых — двух омичей 25 и 26 лет, вызвали к следователю в качестве свидетелей. Во время беседы они отрицали свою вину, но потом рассказали, что проходя по вагону-ресторану, заметили на сиденье оставленную мужскую сумку, осмотрелись по сторонам, взяли ее и сошли с поезда на ближайшей станции.
Против них возбудили уголовное дело, теперь парням грозит до пяти лет лишения свободы.
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