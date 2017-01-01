Онищенко заступился за гомеопатов и заявил, что медицина - не профессия

В интервью радио "Говорит Москва" он заявил, что вера врача в конечный результат - это один из важных аспектов в лечении.

"С точки зрения строгой науки, наверное, они (авторы меморандума о признании гомеопатии лженаукой) правы. Наука не поддаётся эмоциям, наука считает: вот есть действующее вещество, а вот есть эффект. Но я бы напомнил то, что медицина — это искусство, это не профессия. Поэтому фактор веры врача делает чудеса. Можно давать просто плацебо больному — это просто мел в виде таблетки — и будет положительный эффект", — сказал Онищенко, пишет Газета.Ru.

Он отметил, что эмоционально-психологический фактор при лечении больного невозможно учесть, но "сами по себе рекомендации полезны, как и любое мнение. Это лишний повод подумать, порассуждать". Ранее Комиссия РАН по борьбе с лженаукой выпустила меморандум, в котором прямо называет гомеопатию лженаукой и дает советы, как бороться с распространением невежественных представлений о ней.