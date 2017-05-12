Опрос. А вы будете рожать, чтобы не платить налог на бездетность?

В апреле зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко предложил ввести налог на бездетность для обеспеченных людей. Его инициативу многие приняли в штыки, предложение раскритиковала даже Елена Мизулина.
Инициативу продолжил директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он заявил, что направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", который предусматривает в том числе введение налога на малодетность для семей, родивших только одного ребенка.
Налог на бездетность существовал в СССР как "налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" с 1941 года до распада Союза. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет были обязаны отчислять 6% от зарплаты государству. От налога освобождались те, кто не мог завести ребенка по состоянию здоровья. Многие люди даже приносили липовые справки, чтобы не платить налог. "МЭ" решил узнать у своих читателей, как они относятся к этой "старой новой" инициативе.
Надежда Будрина,
технический редактор:
Не буду, конечно. Делать мне, что ли, больше нечего? Когда захочу, тогда рожу, и никакое государство мне не указ.
Евгений Коржик,
массажист:
Государство должно создавать благоприятную почву для того, чтобы люди сами хотели рожать детей, а не наказывать за их отсутствие. Мне кажется, это граничит с нарушениями прав человека. Обложение налогами может привести, в частности, к появлению не особенно желанных отпрысков. В итоге мы получим увеличение количества, но не качества, если можно так выразиться. Вот материнский капитал — это хорошая инициатива. Налог на бездетность — плохая.
Алена Коробкина,
медсестра:
От этого налога будет больше вреда, чем пользы. Бездетных будут клеймить и превращать в людей второго сорта. Меня вообще раздражают инициативы вернуть из СССР то, что уже однажды плохо себя зарекомендовало. Депутатам, похоже, вообще нечего делать. На месте избирателей этого Губенко я бы подумала, голосовать за него в следующий раз или нет.
Олег Бедняков,
водитель-дальнобойщик:
Я за введение этого налога. Потому что мне не придется его платить. Тем более, я хочу еще детей завести, но финансовое положение не особо позволяет. Пусть моих детей бездетные содержат. Круто придумали.
Сергей Журкин,
IT-специалист:
Первый вопрос, который у меня возник после известия об этой инициативе: "Какого лешего государство пытается решать, заводить мне детей или нет, и в каком возрасте это делать? Я в таком государстве жить не хочу. Я лучше приму гражданство любой другой страны, где не будет этого бреда.
Мария Антонова,
сотрудник полиции:
Я против, но если примут, буду платить, куда деваться.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.