Опрос. А вы будете рожать, чтобы не платить налог на бездетность?

Инициативу продолжил директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он заявил, что направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", который предусматривает в том числе введение налога на малодетность для семей, родивших только одного ребенка.

Налог на бездетность существовал в СССР как "налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" с 1941 года до распада Союза. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет были обязаны отчислять 6% от зарплаты государству. От налога освобождались те, кто не мог завести ребенка по состоянию здоровья. Многие люди даже приносили липовые справки, чтобы не платить налог. "МЭ" решил узнать у своих читателей, как они относятся к этой "старой новой" инициативе.

Надежда Будрина,

технический редактор:

Не буду, конечно. Делать мне, что ли, больше нечего? Когда захочу, тогда рожу, и никакое государство мне не указ.

Евгений Коржик,

массажист:

Государство должно создавать благоприятную почву для того, чтобы люди сами хотели рожать детей, а не наказывать за их отсутствие. Мне кажется, это граничит с нарушениями прав человека. Обложение налогами может привести, в частности, к появлению не особенно желанных отпрысков. В итоге мы получим увеличение количества, но не качества, если можно так выразиться. Вот материнский капитал — это хорошая инициатива. Налог на бездетность — плохая.

Алена Коробкина,

медсестра:

От этого налога будет больше вреда, чем пользы. Бездетных будут клеймить и превращать в людей второго сорта. Меня вообще раздражают инициативы вернуть из СССР то, что уже однажды плохо себя зарекомендовало. Депутатам, похоже, вообще нечего делать. На месте избирателей этого Губенко я бы подумала, голосовать за него в следующий раз или нет.

Олег Бедняков,

водитель-дальнобойщик:

Я за введение этого налога. Потому что мне не придется его платить. Тем более, я хочу еще детей завести, но финансовое положение не особо позволяет. Пусть моих детей бездетные содержат. Круто придумали.

Сергей Журкин,

IT-специалист:

Первый вопрос, который у меня возник после известия об этой инициативе: "Какого лешего государство пытается решать, заводить мне детей или нет, и в каком возрасте это делать? Я в таком государстве жить не хочу. Я лучше приму гражданство любой другой страны, где не будет этого бреда.

Мария Антонова,

сотрудник полиции: