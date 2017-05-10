В России предлагают ввести налог на малодетность

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". Он предусматривает в том числе введение налога на малодетность, сообщают "Известия".
В проекте концепции ФЗ указано, что многодетные семьи в России нуждаются в поддержке. Сейчас в стране таких семей насчитывается около 6,5%, при этом они растят около 20% детей в стране.
Документ предусматривает наделение воспитания детей статусом трудовой деятельности со стажем, право на бесплатный земельный участок и введение налога для малодетных семей. Многодетные семьи предлагается разделить на три категории малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Такое разделение позволит более четко распределить меры поддержки, считает автор проекта.
Предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью–семью и 100 тыс. рублей — при наличии восьми и более детей.
Также предлагается ввести специальный налог на малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком). Его размер пока не определен.
Однако заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрей Коротаев считает, что налог на малодетность не станет популярной мерой и воплотить такую идею практически невозможно. По его словам, это только настроит против закона бездетных граждан, а не поможет повысить рождаемость.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя эту инициативу "Известиям", отметила, что законопроекты, направленные на развитие системы государственной поддержки института семьи, — наиболее актуальные и действенные средства для улучшения демографической ситуации в стране. Главное, по ее словам, чтобы предложенные меры работали и оказывали конкретную помощь семьям.
Напомним, ранее зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко предложил ввести налог на бездетность для обеспеченных людей и тратить эти деньги на поддержку многодетных семей. Его инициативу не поддержали.
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