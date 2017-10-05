Опрос: Путин возглавил рейтинг доверия по итогам месяца

Согласно данным на конец сентября, главе государства доверяют чуть более половины опрошенного населения (50,6%), вместе с ним в тройку лидеров — но со значительным отрывом — попали министр обороны РФ Сергей Шойгу (15,8% по данным, собранным с 25 сентября по 1 октября) и премьер-министр Дмитрий Медведев (14,3%).

Отметим, что по сравнению с показателями на начало сентября уровень доверия к Путину был несколько выше (52,1%) — как, впрочем, и к остальным участникам первой тройки рейтинга (Шойгу тогда доверяли 16,8%, а Медведеву — 15%).

ВЦИОМ составляет и обратный рейтинг, опрашивая респондентов о политиках, которым они не доверяют. В нем лидером на конец сентября является председатель ЛДПР Владимир Жириновский (29% — это примерно на 2% больше, чем месяцем ранее). "Более четверти респондентов отмечают, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов", — отмечается в отчете социологов.

Недоверие к президенту России выразили 2,2% опрошенных, а к министру обороны – 0,2%. Существенно респондентов не доверяют главе правительства (14,5%), пишет polit.ru.

По словам начальника практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, "зафиксированные показатели находятся в традиционно сложившемся коридоре".