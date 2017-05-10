Опрос: россияне сомневаются в достоверности деклараций о доходах чиновников

Почти две трети россиян сомневаются в достоверности и полноте сведений о доходах и имуществе, предоставляемых высокопоставленными чиновниками и парламентариями в ходе декларационной кампании, свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра", сообщает "Интерфакс".
Согласно данным исследования, 40 процентов респондентов считают, что в декларациях указана "меньшая часть" дохода и собственности. 21 процент уверен, что это "ничтожно малая часть".
Восемь процентов участников опроса высказали мнение, что чиновники, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации декларируют все свои доходы и имущество, еще 12 процентов склоняются к тому, что они отчитываются о подавляющей их части.
Чиновники и парламентарии передают имущество и доходы родственникам или выводят за границу, чтобы скрыть, считают 62 процента респондентов. Половина россиян отмечают, что уровень жизни чиновников "не соответствует заявленным доходам".
Вместе с тем 21 процент участников социологического исследования, в котором 21-24 апреля участвовали 1,6 тысячи россиян, считает, что российские власти защищают госслужащих от антикоррупционных расследований в их адрес.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал освободить парламентариев от обязанности ежегодно декларировать имущество и доходы. По его мнению, это только раздражает население, пишет Lenta.ru.
Факт
По итогам прошлого года самый высокий доход среди депутатов Госдумы показал единоросс Андрей Палкин. За 2016-й он заработал более 678 миллионов рублей.
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