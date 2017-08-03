От чумы до сумы. Все, что вам нужно знать о надвигающемся на Алтай страшном заболевании свиней

До 10 августа в Алтайском крае проведут переучет всех свиней в личных подсобных хозяйствах. Об этом 27 июля на совещании в правительстве сообщил первый вице-премьер Александр Лукьянов. Эта и другие меры должны не допустить попадания на территорию региона опасного заболевания — африканской чумы свиней. Вспышка АЧС в этом году впервые произошла в Сибири — в Иркутской и Омской областях. И если в первом субъекте ее быстро удалось локализовать, то во втором ситуация явно вышла из-под контроля. На сегодняшний день в регионе введен особый режим, в ситуации разбираются не только ветеринары, но и правоохранительные органы.
Особо опасная вирусная болезнь. Она поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет. Среди животных болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.
Инкубационный период заболевания составляет от двух до шести суток. При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков, при остром — у животных повышается температура тела до 40,5–42,0 градуса, отмечаются одышка, кашель, приступы рвоты, параличи задних конечностей.
Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными через:
- корма (особенно пищевые отходы);
- воду;
- предметы ухода;
- транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных;
- контакт с трупами павших свиней и продуктов их убоя.
В случае возникновения африканской чумы в неблагополучном хозяйстве вводится карантин.
Всех свиней в данном очаге уничтожают бескровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая ее с известью. Помещения и территории фермы дезинфицируют. На расстоянии до 5 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье уничтожают.
Вновь разводить свиней в бывшем эпизоотическом очаге и в радиусе 5 км можно только через год после отмены карантина.
Для свиноводческих хозяйств, работающих в режиме закрытого типа, — с разрешения специальной комиссии через восемь месяцев после отмены карантина, при условии получения отрицательного результата на АЧС.
Африканская чума свиней начала распространятся по территории европейской части России с 2007 года. Первые вспышки регистрировались вблизи грузинской границы, затем эпизоотия стала распространяться в Чеченской Республике, Ингушетии и Северной Осетии.
В 2017 году АЧС была зарегистрирована в 12 субъектах России. 41 случай заболевания был среди домашних животных, 15 — среди диких. Ущерб от эпидемии данного заболевания только за нынешний год составляет 5 млрд рублей, непрямые убытки — еще около 30 млрд рублей.
Режим АЧС
Этот год в России уже ознаменовался антирекордом с точки зрения распространения и интенсивности АЧС: мало того, что вспышки происходят одна за одной, так они еще фиксировались в регионах, ранее считавшихся благополучными. За первое полугодие заболевание также было впервые зарегистрировано в Крыму, в Самарской, Иркутской и Омской областях. Случай с Иркутском вообще уникальный: вирус был занесен на территорию, находящуюся за тысячи километров от ближайшего очага.
Правда, ветслужбам этого региона надо отдать должное: выявленный очаг в одном из подсобных хозяйств своевременно ликвидировали, не допустив распространение вируса дальше.
В Омской области все оказалось гораздо сложнее. Только за неделю, с 13 до 20 июля, здесь зафиксировано три вспышки АЧС. Сразу же было уничтожено более 2 тыс. голов свиней. Но этого оказалось мало. На прошлой неделе стало известно, что эпидемию опасного вируса в регионе с первого раза победить не удалось. Африканская чума была обнаружена еще в нескольких населенных пунктах. Общее количество свиней в этих деревнях составляет около 1,7 тыс. голов. Сейчас в регионе введен режим ЧС. Как в Омскую область попал опасный вирус, разбираются не только ветеринары, но и полиция. В отношении руководителя фермерского хозяйства, где впервые был обнаружен падеж свиней, заведено уголовное дело.
Свободные хрюшки
По словам Владимира Ведяпина, начальника управления ветеринарии Алтайского края, произошедшие случаи заражения АЧС в Сибири не могут не вызывать опасения. Угроза проникновения данного заболевания реально существует и в Алтайском крае. Наш регион находится в непосредственной близости к Омской области. Плюс к этому в край поставляется сельхозпродукция, в том числе и мясо, из этого региона.
По официальным данным, сейчас поголовье свиней в крае составляет 624 тыс. голов, 494 тыс. — у частников. Однако сколько их на самом деле, порой не знают даже сами держатели подворий. Но именно этот сектор в 90% случаев становится источником заражения и находится в самой большой опасности. Все потому, что здесь не производится в должном объеме дезинфекция, свиньи содержатся в незакрытых помещениях и зачастую свободно гуляют по улицам. Как сообщил Владимир Ведяпин, за нынешний год было зафиксировано 70 подобных нарушений, штрафы составили 16 тыс. рублей. Начальник ветеринарного ведомства подчеркнул: это лишь малая толика того, что реально происходит.
Зачастую хозяев разгуливающих по улицам хрюшек просто не удается установить, в итоге подобные случаи остаются безнаказанными. Такую ситуацию краевые власти считают недопустимой. По словам первого вице-премьера алтайского правительства Александра Лукьянова, свиньи иногда спокойно разгуливают перед сельсоветами и никому до этого нет дела.
"Вы понимаете, что заразу в Омске завезли через личные подсобные хозяйства? И представляете, какая ситуация там складывается, когда приходят к этой бабушке, забирают этого поросенка? Сжигаются даже все надворные постройки. Хорошо, когда мы в прохладном кабинете сидим и обсуждаем проблему. В реальности все по-другому воспринимается. И тот, кто завезет заразу, потом первый будет поднимать вопрос об ответственности власти и специалистов. У нас в ряде районов не выполняются поручения правительства. В том числе наши инспекторы на это закрывают глаза", — сообщил Александр Лукьянов на экстренном заседании комиссии, посвященном АЧС.
Тотальный контроль
Чтобы не допустить попадание вируса на территорию края, в районах уже принят комплекс мер. Во-первых, в течение двух недель ветеринарные службы должны провести пересчет свиней в ЛПХ, чтобы понимать, сколько их содержится на той или иной территории. Во-вторых, пресечь бесконтрольный выгул животных. В каждом сельсовете местные власти в кратчайшие сроки обязаны провести собрание жителей с обязательной регистрацией участников, чтобы еще раз разъяснить им всю опасность АЧС.
Изучить ситуацию предстоит и на крупных свинокомплексах. Хотя, по словам Владимира Ведяпина, здесь положение дел значительно лучше, чем в ЛПХ.
Еще одной мерой профилактики чумы может стать отстрел диких кабанов. Впрочем, главный ветеринарный специалист края отметил: популяция этих животных не такая многочисленная, всего 26 особей на тысячу гектаров.
В настоящий момент также обсуждается отказ от поставок мясной продукции из Омской области до отмены ЧС. Официально ввести подобный запрет власти не могут. На сегодняшний день он подается в качестве рекомендации. Окончательное решение остается за самими предприятиями.
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