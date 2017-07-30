Парад тщеславия: выпускники академии МВД устроили массовый заезд на Land Cruiser Prado

В Волгограде будущие полицейские устроили себе шикарный выпускной, прокатившись по городу кортежем на Land Cruiser Prado, а продолжили отдых на дорогой яхте и в пентхаусе элитного ресторана.
Выпускной в академии прошел 28 июля, в стенах вуза напутствовал будущих стражей порядка лично главный полицейский региона Александр Кравченко, а также губернатор Андрей Бочаров, сообщает портал "Блокнот" со ссылкой на свои источники. После этого выпускников факультета оперативников увез от вуза кортеж элитных иномарок Land Cruiser Prado.
Выпускники после автопробега два часа катались по Волге в роскошных интерьерах судна, сообщил источник издания. Ближе к вечеру выпускники переместились в самый пафосный и дорогой ресторан Волгограда "Лондон". "Ели, выпивали, но вели себя исключительно прилично — чтобы не позорить звание полицейского и родителей, многие из которых сами при погонах либо являются крупными предпринимателями", — отметил собеседник издания, пишет ura.ru.
Год назад в подобном параде тщеславия были замечены выпускники академии ФСБ, прокатившиеся колонной на Gelandewagen по Москве. При этом многие будущие выпускники спецслужбы успели "засветить" свои лица. История закончилась тем, что участников, которые прежде были распределены работать в Москве и Подмосковье или за рубежом, отправили работать за Урал, а отказавшихся — уволили.
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