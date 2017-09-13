В Горном Алтае прошел открытый лекторий посвященный бегу

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9 сентября в эко парке "Сад пионов", накануне праздника "Горный За Бег", прошел открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool.

Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.
Открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool. Фото: Марина Широких.

Четыре спикера — любители и профессиональные спортсмены — рассказали о том, как они полюбили бег.

Екатерина Супрунова из Москвы и Александр Ламберт из Барнаула, спорстмены-любители и участники множества марафонов, рассказали собственные беговые истории и подчеркнули, что бег должен приносить удовольствие.

Организатор трейловых забегов из Новосибирска Павел Лозанов и профессиональный легкоатлет Игорь Волков (Горно-Алтайск) посвятили свои выступления технике бега в различных дисциплинах и рассказали о своих достижениях.

Узнать больше об образовательном проекте #insiderschool и посмотреть ,как проходили предыдущие лектории можно на страницах проекта "ВКонтакте" и "Инстаграме"

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