В Горном Алтае прошел открытый лекторий посвященный бегу

9 сентября в эко парке "Сад пионов", накануне праздника "Горный За Бег", прошел открытый лекторий, посвященный бегу от проекта полезных знаний #Insiderschool.
Четыре спикера — любители и профессиональные спортсмены — рассказали о том, как они полюбили бег.
Екатерина Супрунова из Москвы и Александр Ламберт из Барнаула, спорстмены-любители и участники множества марафонов, рассказали собственные беговые истории и подчеркнули, что бег должен приносить удовольствие.
Организатор трейловых забегов из Новосибирска Павел Лозанов и профессиональный легкоатлет Игорь Волков (Горно-Алтайск) посвятили свои выступления технике бега в различных дисциплинах и рассказали о своих достижениях.
Узнать больше об образовательном проекте #insiderschool и посмотреть ,как проходили предыдущие лектории можно на страницах проекта "ВКонтакте" и "Инстаграме"
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