Песков заявил, что Россия официально не признавала паспортов ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официального признания паспортов ЛНР и ДНР не было.
"Это не официальное признание паспортов. Речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными органами власти, местными органами власти, а также различными компаниями исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса, которые, как известно, находятся под строжайшим эмбарго со стороны Украины", — приводит слова пресс-секретаря российского лидера РБК.
Как заявил Песков, украинские власти не занимаются "социальным и юридическим обеспечением" жителей Донбасса, в частности, паспортным обеспечением. У людей, которые используют паспорта ДНР и ЛНР, действующие украинские паспорта "приходят в негодность", а возможности получить какие-либо иные документы у них нет.
"Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации действительно возможны", — заметил он.
Ранее РБК сообщал, что владельцы паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут купить билет на поезд или самолет и забронировать номер в гостинице на территории РФ. По данным расследования издания, о том, что по паспортам ДНР и ЛНР можно пересечь границу с Россией и летать внутренними рейсами, сообщили жители самопровозглашенных республик, а также источники в Госдуме и дипломатических кругах. Эту информацию изданию подтвердили и представители авиакомпании S7 Airlines. Возможность пользоваться паспортами самопровозглашенных республик в России подтвердил и полпред ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего. Источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что паспорта ДНР и ЛНР действуют в России по неформальной договоренности между Москвой и представителями ополченцев.
Однако консультант по вопросам миграции в правозащитном комитете "Гражданское содействие" Марина Лексина рассказала РБК, что законно пересекать российскую границу граждане ЛНР и ДНР не могут, пишет "Росбалт".
Факт
ДНР и ЛНР стали выдавать собственные паспорта с 2015 года. На январь 2017 года из 4 млн жителей ДНР документы самопровозглашенной республики получили около 40 тыс. человек.
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