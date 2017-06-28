Как в Барнауле убирают улицы от пыли

Барнаульские дорожники следят за чистотой городских автомагистралей и тротуаров в круглосуточном режиме. Ежедневно специалисты "Автодорстроя" вывозят с улиц от 40 до 100 тонн дорожного смёта. В минувшие сутки на полигон доставили 53,2 тонны мусора, пишет мэрия.
27 июня спецтехнику и рабочих, занятых на санитарной уборке, горожане могли встретить не только на центральных улицах (пр. Ленина, пр. Комсомольский, ул. Молодежная, пл. Баварина, пл. Сахарова, пл. Октября, пл. Советов, ул. Димитрова), но и в спальных районах города. Дорожники наводили порядок на улицах Юрина, 2-й Северо-Западной, А.Петрова. Мусор также вывозили с проспектов Калинина, Комсомольского, Космонавтов, улиц Воровского, Парфенова, Сизова, Советской, Пионеров, Титова, Малахова, Тимуровской и других.
Тротуары вдоль проспекта Ленина очищают от пыли и мелкого мусора с помощью вакуумной подметально-уборочной машины ВКМ-2020. На этой неделе спецтехнику можно будет встретить во всех районах города.
Между тем, горожане, как и в прошлые годы, продолжают жаловаться на "пыль столбом", которую поднимают уборочные машины старого образца. По факту вместо уборки машины просто поднимают в воздух пыль, которая тут же оседает на домах и обочинах. Жители улицы Кулагина сообщают, что 26 июня около 23 часов "пыль поднималась до 4-го этажа".
В мэрии в ответ говорили, что уборка барнаульских улиц производятся, в частности, такой техникой, как трактора МТЗ-82 с использованием щеток. В летний период процесс сопровождается орошением — щетка смачивается водой из бака, установленного на тракторе, что помогает существенно снизить объем поднимаемой пыли.
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