Как в Барнауле убирают улицы от пыли

Уборочная техника на улицах Барнаула. Фото: barnaul.org. Уборочная техника на улицах Барнаула. Фото: barnaul.org. Уборочная техника на улицах Барнаула. Фото: barnaul.org. Уборочная техника на улицах Барнаула. Фото: barnaul.org. Уборочная техника на улицах Барнаула. Фото: barnaul.org. Уборочная техника и пыль на улицах Барнаула. Фото: altapress.ru.

27 июня спецтехнику и рабочих, занятых на санитарной уборке, горожане могли встретить не только на центральных улицах (пр. Ленина, пр. Комсомольский, ул. Молодежная, пл. Баварина, пл. Сахарова, пл. Октября, пл. Советов, ул. Димитрова), но и в спальных районах города. Дорожники наводили порядок на улицах Юрина, 2-й Северо-Западной, А.Петрова. Мусор также вывозили с проспектов Калинина, Комсомольского, Космонавтов, улиц Воровского, Парфенова, Сизова, Советской, Пионеров, Титова, Малахова, Тимуровской и других.

Тротуары вдоль проспекта Ленина очищают от пыли и мелкого мусора с помощью вакуумной подметально-уборочной машины ВКМ-2020. На этой неделе спецтехнику можно будет встретить во всех районах города.

Между тем, горожане, как и в прошлые годы, продолжают жаловаться на "пыль столбом", которую поднимают уборочные машины старого образца. По факту вместо уборки машины просто поднимают в воздух пыль, которая тут же оседает на домах и обочинах. Жители улицы Кулагина сообщают, что 26 июня около 23 часов "пыль поднималась до 4-го этажа".

В мэрии в ответ говорили, что уборка барнаульских улиц производятся, в частности, такой техникой, как трактора МТЗ-82 с использованием щеток. В летний период процесс сопровождается орошением — щетка смачивается водой из бака, установленного на тракторе, что помогает существенно снизить объем поднимаемой пыли.