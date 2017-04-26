В омском аэропорту самолет с руководством "Единой России" чуть не попал в авиакатастрофу

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Происшествия

25 апреля пилот правительственного самолета, на котором находилось руководство "Единой России", применил экстренное торможение в омском аэропорту.

В самолете.
В самолете. Фото: СС0.

Партийная делегация и вместе с ней министр культуры Владимир Мединский застряли в Омске из-за неполадок в самолете, который был вынужден экстренно тормозить.

Елена Кривякина,
специальный корреспондент отдела политики газеты "Комсомольская правда":

В Омске проходил культурный форум "Единая Россия". В нем принимал участие премьер Дмитрий Медведев, соответственно, его работу освещали журналисты правительственного пула. Таким образом, в Омске оказались руководители "Единой России", в том числе Сергей Неверов, Александр Жуков, Станислав Говорухин. Был в составе делегации и глава думского комитета по культуре и министр культуры Владимир Мединский, который тоже принимал участие в культурном форуме. Самолет Ту-214 вылетал из Омска в Москву, самолет уже тронулся по взлетной полосе, начал набирать скорость, после этого произошло экстренное торможение, у пилота загорелась лампочка — не закрыта одна из дверей в салоне. Позже информация подтвердилась, действительно одна дверь не закрывалась. Правительственная делегация и журналисты правительственного пула должны оказаться в Москве в правительственном аэропорту "Внуково-2".

Изначально предполагалось, что "аварийный" борт вылетел в Москву, а пассажиры остались ждать подменный самолет. Позже выяснилось, что был летающий узел связи Ту-214CУC. Лайнер поднялся вслед за Ил-96, в салоне которого находится премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ту-214 с проблемами двери остался на территории аэропорта "Омск-Центральный". После непродолжительных работ он все же покинул Омск и ушел в сторону Москвы.

Пока неизвестно, была ли это реальная поломка, либо же речь шла о сбое в системе оповещения, пишет "СуперОмск".

По последним данным, при наборе скорости на взлетно-посадочной полосе самолёт резко затормозил. По словам членов экипажа, причиной прерванного взлета стало срабатывание сигнализации о разгерметизации пассажирского салона, пишет aex.ru.

То, что на культурный форум "Единой России" в Омске приехал Дмитрий Медведев, вызвало в городе определенный переполох. Местная пресса сообщала, что неожиданным для омичей оказался ночной проезд по городу кортежа премьер-министра, пишет bfm.ru.

Также сообщалось, что на омском аэродроме во время визита Медведева произошел пожар.

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