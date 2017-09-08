Питерские клоуны протестовали на улице против фильма "Оно"

7 сентября в день премьеры фильма "Оно" в Санкт-Петербурге прошла публичная акция местных клоунов, протестовавших против показа этой кинокартины. Участники протестной акции, которую организовали сотрудники питерского театра "Комик-трест", считают, что подобные фильмы порочат образ работников цирка.
Из заявления петербургского театра "Комик-трест":
Мы, клоуны с тридцатилетним стажем заявляем – такие, с позволения сказать, "художественные" фильмы порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства клоунов нашей страны. Они порочат труд таких выдающихся деятелей отечественной культуры, как Карандаш (Михаил Румянцев) и его собака Клякса, Олег Попов, Юрий Куклачев и коллектив его кошек, Юрий Никулин и многих других.
По словам участников акции, они не видели еще сам фильм, пишет Vse42.ru.
Из заявления петербургского театра "Комик-трест":
Такая трактовка искажает веками складывавшийся в нашей стране положительный образ клоуна, как доброго, умного и честного персонажа. Очернение клоуна – это посягательство на наши культурные и все прочие скрепы, на самое святое, что у нас есть.
Не ходите на этот фильм, а приходите в наш театр.
Участники акции держали плакаты с надписями: "Оно не тонет", "Оно не пройдет", "Оно не смешно".
Справка
Мировая премьера хоррора "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга состоялась 7 сентября. Лента режиссёра Андреса Мускетти стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Экранизация повествует о маленьком американском городе Дерри в штате Мэн, где стали пропадать дети и семеро одиннадцатилетних школьников, известных как участники "Клуба неудачников", сталкиваются с монстром, который черпает силу из страха, ненависти и разочарования. Он приходит к детям в образе танцующего клоуна Пеннивайза с красным воздушным шаром.
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