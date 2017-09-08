Питерские клоуны протестовали на улице против фильма "Оно"

Такая трактовка искажает веками складывавшийся в нашей стране положительный образ клоуна, как доброго, умного и честного персонажа. Очернение клоуна – это посягательство на наши культурные и все прочие скрепы, на самое святое, что у нас есть.

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