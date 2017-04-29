По всей Сибири объявлен режим ЧС

В МЧС сообщают, что на территории Сибирского федерального округа установилась сухая ветреная погода. Из-за этого возникает много пожаров. "Основная причина – беспечность людей и слабый исполнительский контроль в области пожарной безопасности со стороны муниципальных органов исполнительной власти", — сообщают в МЧС.

"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации для всех органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сибирского федерального округа", - сказал Владимир Пучков, глава МЧС.

Режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" предполагает введение серьёзных ограничений как для предпринимателей, которые ведут заготовительные работы в лесах, так и для рядовых граждан. Для них могут ограничить свободный доступ населения в леса, временно запретить любую деятельность, связанную с открытым огнём.

Напомним, с 28 апреля в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. В связи с этим ограничено посещение лесов.