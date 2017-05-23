По заветам Врунгеля. Всерьез ли Марина Чаузова предложила переименовать Барнаул в Путинград

Марина Чаузова

— Марина Валерьевна, развернулись целые дискуссии о том, насколько серьезным было ваше предложение. Внесите ясность: оно серьезно или это такой способ выразить иронию?

— В ходе дебатов мной были озвучены и другие предложения, не только это. Например, о новом порядке переселения граждан из аварийного фонда. Кроме того, в дебатах участвовал представитель ресурсоснабжающей организации, и я подняла вопрос, из чего складываются тарифы ЖКХ. А они зачастую складываются фактически из воздуха. И если пересмотреть затраты ресурсовиков, то и тарифы снизятся в разы. Но в основном мои предложения сводились к способам пополнения бюджета: за счет недобросовестных директоров УК, за счет автовладельцев, паркующихся где только можно, а также за счет собственников, которые сдают свои жилые помещения в аренду, но от уплаты налогов уклоняются.

Уже в заключение я предложила изменить название города. Хотела как-то расшевелить граждан, чтобы они не сидели, сложа руки.

Но без учета мнений барнаульцев и самого Владимира Владимировича (Путина, президента России – прим. altapress.ru) о переименовании не может быть и речи. Просто это было одно из предложений для обсуждения.

Ну да, я выразила свое мнение. И да, я уважаю лидера страны. Для меня лично он лидер.

— Вы же понимаете, что смена наименования и повышение эффективности управления напрямую не связаны. Почему же, на ваш взгляд, изменение названия должно повлечь за собой и улучшение качества работы в городе?

— Здесь достаточно вспомнить народный афоризм, которому лет 30 уже наверно, даже, наверно, больше: когда Врунгель сказал, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Этот афоризм гуляет по городу в сознании людей. А применить его не могут. Я решила предложить. Я провела параллель с тем, что Владимир Владимирович сделал для нашей страны и превратил ее в великую державу, это мое личное мнение. Энергетика названия будет нести положительные изменения.

— Ваше предложение вызвало широкий резонанс. Люди очень по-разному реагировали на него: кто-то сдержанно, а кто-то откровенно негативно. Как вы к этому отнеслись?

— Если мои предложения обсуждают, значит, я кому-то интересна. Но это один момент. Другой момент — многие из комментаторов, особенно в соцсетях,— не барнаульцы. На выражение своего собственного мнения имеет право каждый человек. Но рассматривать одну мою фразу без другого контекста, не зная меня и моей программы, оценивать меня — неправильно. Откуда люди из других регионов могут меня знать?

— Но барнаульцы среди комментаторов тоже есть.

— Ну, это тоже заказуха. Я не говорю, что все обязаны поддержать мою идею, потому что она такая шикарная. Еще раз подчеркну — без учета мнения барнаульцев и самого Владимира Владимировича никаких мер приниматься не будет. Чтобы воплотить идею в жизнь, я должна узнать мнение каждого жителя города.

— Вы намерены и в дальнейшем работать над этой идеей?

— Возможно, да. Опять же повторю, мне нужно узнать мнение барнаульцев, чтобы у меня был официальный их ответ. А для этого мне нужно оформить в электронном виде официальную петицию. И если вдруг люди будут против переименования, то мы эту тему поднимать и не будем.

Мнение

22 мая предложение Марины Чаузовой прокомментировал лидер алтайских единороссов Александр Романенко.

Александр Романенко,

секретарь алтайского регионального отделения партии "Единая Россия":