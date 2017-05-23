По заветам Врунгеля. Всерьез ли Марина Чаузова предложила переименовать Барнаул в Путинград

Марина Чаузова, участница предварительного голосования "Единой России" (перед выборами в Барнаульскую городскую Думу), предложившая переименовать Барнаул в Путинград, говорит, что хотела "как-то расшевелить людей". Она также подчеркивает, что рассматривать это ее предложение без контекста не верно.
— Марина Валерьевна, развернулись целые дискуссии о том, насколько серьезным было ваше предложение. Внесите ясность: оно серьезно или это такой способ выразить иронию?
— В ходе дебатов мной были озвучены и другие предложения, не только это. Например, о новом порядке переселения граждан из аварийного фонда. Кроме того, в дебатах участвовал представитель ресурсоснабжающей организации, и я подняла вопрос, из чего складываются тарифы ЖКХ. А они зачастую складываются фактически из воздуха. И если пересмотреть затраты ресурсовиков, то и тарифы снизятся в разы. Но в основном мои предложения сводились к способам пополнения бюджета: за счет недобросовестных директоров УК, за счет автовладельцев, паркующихся где только можно, а также за счет собственников, которые сдают свои жилые помещения в аренду, но от уплаты налогов уклоняются.
Уже в заключение я предложила изменить название города. Хотела как-то расшевелить граждан, чтобы они не сидели, сложа руки.
Но без учета мнений барнаульцев и самого Владимира Владимировича (Путина, президента России – прим. altapress.ru) о переименовании не может быть и речи. Просто это было одно из предложений для обсуждения.
Ну да, я выразила свое мнение. И да, я уважаю лидера страны. Для меня лично он лидер.
— Вы же понимаете, что смена наименования и повышение эффективности управления напрямую не связаны. Почему же, на ваш взгляд, изменение названия должно повлечь за собой и улучшение качества работы в городе?
— Здесь достаточно вспомнить народный афоризм, которому лет 30 уже наверно, даже, наверно, больше: когда Врунгель сказал, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Этот афоризм гуляет по городу в сознании людей. А применить его не могут. Я решила предложить. Я провела параллель с тем, что Владимир Владимирович сделал для нашей страны и превратил ее в великую державу, это мое личное мнение. Энергетика названия будет нести положительные изменения.
— Ваше предложение вызвало широкий резонанс. Люди очень по-разному реагировали на него: кто-то сдержанно, а кто-то откровенно негативно. Как вы к этому отнеслись?
— Если мои предложения обсуждают, значит, я кому-то интересна. Но это один момент. Другой момент — многие из комментаторов, особенно в соцсетях,— не барнаульцы. На выражение своего собственного мнения имеет право каждый человек. Но рассматривать одну мою фразу без другого контекста, не зная меня и моей программы, оценивать меня — неправильно. Откуда люди из других регионов могут меня знать?
— Но барнаульцы среди комментаторов тоже есть.
— Ну, это тоже заказуха. Я не говорю, что все обязаны поддержать мою идею, потому что она такая шикарная. Еще раз подчеркну — без учета мнения барнаульцев и самого Владимира Владимировича никаких мер приниматься не будет. Чтобы воплотить идею в жизнь, я должна узнать мнение каждого жителя города.
— Вы намерены и в дальнейшем работать над этой идеей?
— Возможно, да. Опять же повторю, мне нужно узнать мнение барнаульцев, чтобы у меня был официальный их ответ. А для этого мне нужно оформить в электронном виде официальную петицию. И если вдруг люди будут против переименования, то мы эту тему поднимать и не будем.
Мнение
22 мая предложение Марины Чаузовой прокомментировал лидер алтайских единороссов Александр Романенко.
Александр Романенко,
секретарь алтайского регионального отделения партии "Единая Россия":
В предварительном голосовании большинство участников не являются членами или сторонниками партии "Единая Россия". Среди них есть как опытные политики, так и только делающие первые шаги. Наша задача, как организаторов, выделить полезные предложения, чтобы на их основе сформировать качественную программу развития Барнаула. Конечно, были озвучены на дебатах и, мягко говоря, экзотические предложения от потенциальных кандидатов. Например, одна из участниц предложила переименовать краевую столицу в честь президента, а другой участник пообещал построить в Барнауле метро. Отмечу, что дебаты – это открытая площадка, где озвучиваются самые разные инициативы. Предложения участников не являются официальной позицией партии.
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