Крышу ТРЦ "Галактика" могли проломить буквы "Ашан"

Алексей Квасов,

архитектор:

При проектировании делаются все расчеты, в том числе и на максимальную снеговую нагрузку, и конструкция должна выдерживать. Причин, по которым рухнула крыша в "Ашане", может быть несколько. Например, снега действительно скопилось много, и его не убирали. Были допущены ошибки при проектировании и расчетах или при строительстве (несоблюдение технологий и т.п.). Может быть и стечение двух или всех трех причин.

Строит здание Galaxy компания "Первый", которая принадлежит Евгению Ракшину, совладельцу "Мария-Ра". В роли архитектора на ряде официальных мероприятий девелопер представлял Михаила Шмидта и его авторскую мастерскую. Известно, что для выполнения отдельные работ, например, проектирования главного фасада молла, приглашали других специалистов. Строительством объекта занимаются несколько подрядных организаций. Официальных комментариев от заинтересованных лиц на данный момент не поступило.

🔴Рухнула крыша в новом Ашане ТРЦ "Galaxy" #Барнаул Фото опубликовано 💥Афиша Барнаула💥 (@go_barnaul) Дек 26 2016 в 8:00 PST

Источник сайта altapress.ru рассказал, что с раннего утра 27 декабря руководство компании вместе со строителями и службами обследуют место происшествия. Специалистам предстоит выяснить причину, по которой обрушилась крыша, а также решить, как устранять неполадки. Источник полагает, что вероятнее всего крышу проломили буквы "Ашан". "У них слишком большая парусность. В совокупности с колоссальной ветровой нагрузкой это привело к тому, что буквы рухнули на кровлю и проломили ее. Сугроб в торговом зале насыпало серьезный. Хорошо, что под него никто не попал", - говорит источник. Также он уверен, что конструктив здания соответствует нормам. "Руководство "Ашана" в этом плане очень щепетильно. Помните, что открытие магазина откладывали несколько раз. Как раз по этой причине. Арендатор требовал, чтобы все было сделано так, как нужно", - подчеркнул источник.

Напомним

"Ашан" — это якорный арендатор первой очереди ТРЦ Galaxy. Он занимает площадь 14 тысяч квадратных метров. Магазин открыли в середине ноября вместе с небольшой торговой галереей. Вторую очередь центра планируют вести в эксплуатацию в первой половине 2017 года. Общая площадь объекта 154 тысячи квадратных метров. Это торговый центр регионального масштаба.

Обрушение крыш и потолков в других алтайских торговых центрах

Потоп в "Огнях"

8 июля 2013 года из-за продолжительных проливных дождей в барнаульском ТРЦ "Огни" одна из ливневок не выдержала напора, вода пошла не по трубе, а вылилась на потолок. Из-за этого обрушился подвесной потолок из гипсокартона на фудкорте.

Обрушение в "Арене"

1 июля 2015 года в барнаульской "Арене" в отделе "Л'Этуаль" обрушился потолок. Пострадала одна посетительница: конструкция упала ей на спину. Женщина получила ушибы.

ЧП в "Ленте"

27 декабря 2012 года в Бийске распространялись слухи об обрушении в недавно открытой "Ленте". Однако в МЧС эту информацию тогда не подтвердили.