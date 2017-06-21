Почему на рынке платного ТВ назревает "взрыв" и за что абоненты будут платить больше

Абоненты будут платить за ТВ больше По итогам III квартала 2016 года в России был самый низкий ARPU (доход с одного абонента в месяц) по услуге платного ТВ среди 20 стран мира с крупнейшим ВВП — $2,49. Таков результат исследования компании Telecom Daily. В IKS-Consulting отмечают, что в России наблюдается ежегодное увеличение ARPU. На конец 2016 года этот показатель составил 152 рубля (+ 3,4% к предыдущему году). Операторы говорят о росте тарифов неохотно. В октябре 2016 года "Дом.ru" индексировал цены на платное ТВ в Барнауле на 10%. В апреле 2017-го компания повысила цены в 19 городах, но столица края в их число уже не вошла. Однако, говорит замдиректора филиала "Дом.ru" в Барнауле Ирина Пасютина, рост тарифов в ближайшее время не исключается. В декабре 2016 года заметно выросли тарифы у "Сибирских сетей" (при условии, что абоненту нужно много каналов). Оператор ушел от единой цены 150 рублей за 100 каналов и ввел пакеты, которые нужно подключать отдельно. В группе компаний "Орион" рассказали, что активная работа с действующими абонентами обеспечила оператору рост ARPU на 13% для бюджетного пакета и 6% для среднеценового за I квартал 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016-го. Самый популярный телеконтент на Алтае По данным операторов платного ТВ, жители Алтайского края предпочитают телеканалы с сериалами, художественными фильмами, а также спортивные, развлекательные, познавательные и детские. Самыми популярными являются каналы из обязательных мультиплексов: "Первый канал", "Россия", НТВ, ТНТ, "Пятница", ТВ-3 и другие. В "Сибирских сетях" считают, что эфирные антенны, которые транслируют 20 бесплатных каналов в цифровом качестве, — это новая реальная угроза для платного ТВ: "Есть потребители, которых эти 20 каналов устраи­вают, так как они удовлетворяют основные потребности: новости, спорт и развлечения". В "Ростелекоме" отмечают, что время смотрения каналов из мультиплексов сокращается. "Первый канал" абоненты оператора в 2016 году смотрели меньше на 18 минут, чем годом ранее, "Россию 1" — на шесть минут, ТНТ — на 24 минуты. Несколько каналов увеличили среднюю длительность смотрения: СТС — на 6%, "Карусель" — на 9%, "Матч ТВ" — на 34%, "Домашний" — на 12%, "МузТВ" — на 4%. Из спутниковых у оператора самые популярные — пять детских каналов, "Перец", "Ю", "СТС Love", "Иллюзион +", "TV XXI век". У МТС в топ-3 входят пакеты Amedia Premium HD, "Взрослый", Viasat Premium HD. Барнаульские абоненты "Дом.ru" предпочитают "Русский роман", "Дом кино", TV 1000 Action, "ТНТ4", "Че", "КВН ТВ", "Мульт", Disney и Nickelodeon.

Потеряли темп

В 2016 году рост рынка платного телевидения в России был самым низким за последние пять лет. По данным аналитической компании IKS-Consulting (Москва), по подключению абонентов он составил 4,9%, а по доходам — 8,7% (для сравнения: в 2013 году по доходам был рост 18,9%, по числу абонентов — 12,9%). Рынок платного ТВ приблизился к насыщению. Проникновение услуги в России на конец года составило почти 73%.

Тенденция характерна и для Алтайского края, хотя участники рынка отмечают, что потенциал роста в регионе еще есть. В крае к платному ТВ по итогам I квартала 2016 года было подключено 55% домохозяйств (данные IKS-Consulting). В Барнауле показатели традиционно выше — 75–80%.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала “Ростелекома”:

Несмотря на высокую степень освоения рынка, потенциал подключений остается существенным. В городах очагами концент­рированного спроса являются новостройки. Потенциал мы видим на всей территории региона.

Директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин подтвердил, что в Барнауле точками роста остаются районы новостроек, а также точечная застройка в центре города.

"Есть большой потенциал для подключения спутникового ТВ во всех районах края, где нет возможности предоставлять услуги кабельного ТВ", — сказал он.

По мнению Марии Жилиной, заместителя гендиректора группы компаний "Орион" (бренд "Телекарта"), основные итоги 2016 года на рынке платного ТВ — завершение роста рынка и смещение фокуса операторов на работу с действующими абонентами.

Марии Жилиной,

заместителя гендиректора группы компаний "Орион" (бренд "Телекарта"):

70% — это оптимальная для российского рынка величина, оставшиеся 30% составляет рынок цифрового эфирного телевидения. В 2017 году рост еще больше замедлится и, по нашим оценкам, не превысит 3–4%.

Семья перед телевизором.

Лидер среди технологий

Наибольший рост в 2016 году продемонстрировала технология IPTV (телевидение через интернет) — 20% по России. Кабельное ТВ выросло всего на 1,2%. Причем абоненты мигрировали с аналоговой на цифровую технологию: "аналог" уменьшился на 5,5%, "цифра" выросла на 21%. "Спутник" подрос на 4,1%.

Александр Шиляев,

гендиректор "Сибирских сетей":

Алтайский край поддерживает общероссийский тренд, наиболее быстрорастущим сегментом на рынке платного ТВ является IPTV, за ним следует спутниковое телевидение.

Рост подключений IPTV происходил в первую очередь за счет абонентов "Ростелекома", который работает только с этой технологией. За два года компания реализовала масштабный проект по развитию мультисервисной сети в регионе. Пропускная способность каналов связи от райцентров до малых сел увеличена в 10 раз. Проект охватил 350 сел из 50 районов, IPTV "Ростелекома" сейчас доступно в 328 населенных пунктах региона. Оператор увеличил территорию охвата услугой ТВ в крае на 30%.

Еще один инфраструктурный проект оператора — развитие оптических сетей в коттеджных поселках Барнаула. В 2016 году он охватил семь из них: Запад-1 и 2, Фирсова слобода – 1 и 2, Спутник, Октябрьский, Лесной. Там построены сети по технологии GPON ("оптика до квартиры"), наряду с интернетом предоставляется услуга платного ТВ. Сервис доступен жителям 85% домохозяйств в этих поселках.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала “Ростелекома”:

За прошлый год абонентская база телевидения от “Ростелекома” в крае выросла на 16%, мы прогнозируем сохранение темпов роста и в 2017 году.

То, что "Ростелеком" показал заметный прирост числа абонентов, видно и по его доле рынка: в Алтайском крае она составляет 16,9% (второе место), в Барнауле — 14,9% (третье место).

Директор регионального провайдера "Дианэт" Вадим Тырышкин рассказал, что в 2016 году абонентская база оператора выросла на 7%.

Вадим Тырышкин,

директор регионального провайдера "Дианэт":

В текущем году темпы роста сохраняем, но это требует уже больших усилий со стороны маркетинга и продаж.

В МТС абонентская база в прошлом году выросла на 4%: оператор подключил 28 многоквартирных домов Барнаула. В 2017 году планируется расширение сети более чем на 7 тыс. квартир в краевом центре.

В IKS-Consulting сообщили, что за I квартал 2017 года наибольший прирост абонентской базы в крае показали "Дом.ru" (на 3,2%) и ТТК (на 3,1%).

Взрывной интерактив

Операторы отмечают, что ключевыми факторами при выборе оператора для абонентов остаются количество и разнообразие каналов (их должно быть больше 100), наличие каналов в HD-качестве, а также возможность получить несколько услуг (конвергентность). Некоторые провайдеры уже предлагают в Алтайском крае каналы в формате сверхвысокой четкости Ultra HD (один — у МТС, три — у "НТВ Плюс"). Его проникновение идет медленно: у населения мало телевизоров с поддержкой Ultra HD, и стоят они дорого.

В "Сибирских сетях" констатируют: телевидение в его текущем виде скоро начнет умирать.

Александр Шиляев,

гендиректор "Сибирских сетей":

Рынок ТВ испытывает мощное давление со стороны интернета, производителей телевизоров, планшетов. У потребителя появилось много гаджетов, которые позволяют утолить спрос на просмотр видео. Понятие “прайм” исчезнет. Люди станут сами выбирать то, что им хочется смотреть. За исключением новостей и прямых спортивных трансляций, желающих посмотреть их минута в минуту всегда будет много.

Кардинальные изменения произойдут со сменой поколения абонентов, это случится не ранее чем через три года.

В группе компаний "Орион" отмечают, что уже сейчас фоновый просмотр сменяется фокусным. Абоненты хотят видеть на своих экранах именно то, что им интересно. По этой причине большую по­пулярность приобретают нишевые телеканалы и сервисы, повышающие комфорт пользователя: контент по запросу, функции отложенного просмотра, записи. Абонентов интересует премьерный контент, который раньше можно было увидеть только в кинотеатрах.

Марии Жилиной,

заместителя гендиректора группы компаний "Орион" (бренд "Телекарта"):

В 2017 году мы можем стать свидетелями взрывного развития мультисредовых сервисов, которые позволят операторам удержать абонентов и создать дополнительные преимущества от платной подписки.

Например, в феврале 2017 года "Орион" предоставил абонентам доступ к новому онлайн-сервису "Кинотеатр". Проект реализован в парт­нерстве с одним из крупнейших российских онлайн-кинотеатров ivi.ru.

Интерактивные сервисы будут развивать в ТТК, "Дианэте", "Ростелекоме".

Директор макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК Алексей Ноздрин, рассказал, что одна из приоритетных задач оператора на 2017 год – развитие и модернизация интерактивных сервисов цифрового ТВ.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала “Ростелекома”:

В текущем году мы будем устанавливать новое оборудование для работы интерактивных сервисов, в первую очередь “Управление просмотром”. Это набор серверов и приложений, который увеличит производительность комплекса на территории края в несколько раз.

Он сказал, что уже сейчас более 60% абонентов IPTV в крае используют сервис "Управление временем" (пауза, перемотка, архив передач), десятая часть ежемесячно покупает контент из видеотеки (VoD).

В пресс-службе "Дом.ru" рассказали, что оператор работает над развитием функционала ТВ-приставок, увеличением числа HD-каналов и дополнительных тематических пакетов, запуском новых и развитием нелинейных сервисов. Оператор фиксирует рост спроса на мобильное ТВ (просмотр на смартфонах, планшетах, ПК) и телеархив (доступ к передачам в течение трех дней после эфира).