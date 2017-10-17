"В чём сила, американец?": почему все обсуждают рэп-баттл Оксимирона и Дизастера

Баттл между российским рэпером Oxxxymiron (Мирон Федоров) и американцем ливанского происхождения Dizaster (Баширом Ягами) проходил в Городе Ангелов на известной канадской площадке King of the Dot Entertainment (KOTD), пишет РИА Новости. Прямую трансляцию поединка вели сразу несколько русскоязычных рэп-ресурсов, включая популярный паблик соцсети "ВКонтакте" "Рифмы и Панчи".

Язык оказался проблемой для некоторых русскоязычных зрителей. Поддержать Оксимирона приехал организатор Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев). Многие думают, что он тоже ничего не понимал. Зато в начале баттла Ресторатору дали сказать его коронную фразу: "Пошумим, *****". 17 октября видео баттла сопроводили официальными субтитрами.

Дизастер — один из сильнейших баттл-рэперов в мире. Он бросил вызов Оксимирону в 2015 году. Одна из главных интриг предстоящего состязания заключалась в том, сможет ли Oxxxymiron так же ярко и успешно соревноваться на английском языке, как и на русском. Несмотря на оксфордское образование и диплом по средневековой английской литературе, российский участник впервые выступал на англоязычном баттле.

В ходе баттла оба переходили на русский, а также немецкий и арабский языки. Дизастер, в частности, оскорблял по-русски родных Оксимирона, а тот, в свою очередь, процитировал героя Сергея Бодрова из фильма "Брат-2": "Вот скажи мне, американец, в чем сила?"

Когда Окси говорит "ШАТАП", он прямо вылитый Задорнов, который призывает замолчать и набрать воздуха в грудь перед панчлайном. — Юрий Хованский (@RussianStandup) 16 октября 2017 г.

Цитаты из баттла

Oxxxymiron: "Наши родители — Ельцин и Ленин, я рос на морковке и капусте, и вы все злитесь, потому что я для вас — Сталин".

Dizaster: "Вы все коммунисты — и, наверное, живете в одном доме".

Oxxxymiron: "Ты американский араб-мусульманин. Ну и каково это — биться за флаг, который покрыт кровью твоих соплеменников?"

Dizaster: "Я круче, чем Никсон, — трясу своим членом, входя в Кремль. Это будет панихида по СССР".

Oxxxymiron: "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Сейчас будет российский ракетный удар по Сирии".

Dizaster: "США по-прежнему номер один, хоть у нас и нет нормального лидера. Ты слышишь, как тихо? Это наша страна ждет, пока ваша доберется до Луны. Мы давно впереди, наши технологии куда круче ваших. Когда у вас проблемы на космическом корабле, вы берете трубку и звоните Илону Маску".

Oxxxymiron: "Ты недооценил меня. Я превращу гору Рашмор в Россию-мать!"

Dizaster: "Баттл со мной для тебя — самоубийство, надо было позвать сюда Linkin Park, чтобы они смогли посмотреть, как Честер снова умирает".

Oxxxymiron: "Ты крутой баттл-рэпер, но как ты можешь победить настоящих музыкантов, если ты читаешь круто только а капелла. Я умею и то, и другое — и в чарты, и в баттлы".

Dizaster: "Я понял, что ты русский, еще до того, как ты начал читать рэп: ты пригласил меня в гости, а потом застрелил бобра на заднем дворе и надел его как шапку".

Oxxxymiron: "Пусть лучше евреи и арабы матерят друг друга, чем стреляют. Я видел, как это случилось с Украиной, и это безумие: две братские нации теперь враги, и только музыка приглушает боль".

Dizaster: "У вас все водородные бомбы в офшорах, а все, что мы о вас знаем, — это водка, бутылка и шлюха-блондинка".

Раз уж судей нет, рассудим вместе с вами. — Юрий Хованский (@RussianStandup) 16 октября 2017 г.

После баттла исполнители обменялись комментариями в Twitter. Oxxxymiron прокомментировал состязание с Dizaster словами "я роняю Запад", являющимися отсылкой к песне популярного среди юных россиян рэпера Face.

"Потрясающая ночь, мы сделали это! Oxxxymiron, ты был великолепен", — написал Dizaster в своем Twitter. Американский рэпер отметил, что ему было особенно интересно готовиться к баттлу с Oxxxymiron.