Почта России не смогла вовремя доставить письмо ФСБ в Telegram

Запрос ФСБ в адрес Telegram о предоставлении в четырехдневный срок информации о декодировании сообщений опоздало по вине Почты России, заявил адвокат Павел Чиков, представляющий интересы мессенджера. Это сообщение Чиков разместил в своем Telegram-канале, пишет "Интерфакс".
Павел Чиков,
адвокат:
12 июля ФСБ попросила Телеграм прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля. Но "Почта России" доставила письмо лишь 21 июля.
Само заказное письмо от ФСБ на имя гендиректора мессенджера Telegram поступило на почту 14 июля, рассказал адвокат.
Напомним, что 16 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Адвокаты намерены обжаловать это решение в ближайшие дни.
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