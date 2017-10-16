Суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Мировой суд судебного участка Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей, сообщает "Интерфакс".
Судья уточнила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы.
Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.
31 августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации, что было сделано 14 сентября.
Судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram.
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности прекратить бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию.
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