Павел Дуров поддержал Путина голым торсом

Таким образом программист решил поддержать президента РФ Владимира Путина.

"Моему Инстаграму пришлось сильно поднажать, чтобы выдержать конкуренцию с фотографиями Путина с голым торсом. Если ты русский, ты должен присоединиться к вызову #PutinShirtlessChallenge — "Путин без рубашки/футболки", либо будешь забыт. Два правила от Путина: без фотошопа, без подкачки. Иначе ты не альфа-самец".

Пост Дурова за шесть часов набрал больше 23 тысяч лайков. Подписчики восхищаются фигурой программиста: "Идеален", "Вы в хорошей форме", "Круто!", "Предвыборная фотка Павла?))".

Некоторые не поверили, что российский миллиардер обладает настолько идеальным телом, приписав заслуги пластическим хирургам, ботоксу или фотошопу, пишет ura.ru.

На данный момент с таким хештегом появилось более 160 фотографий, среди участников флешмоба есть девушки.

С 1 по 3 августа Владимир Путин рыбачил в Туве. Фото российского лидера с голым торсом вызвали массу откликов в сети. "Путин здоров, силен и полон энергии" — констатировали российские пользователи и зарубежные СМИ.

Однако депутат Липецкого облсовета и координатор отделения "Открытой России" в регионе Олег Хомутинников направил в Генпрокуратуру жалобу из-за того, что Владимир Путин рыбачил без спасательного жилета.

По словам депутата, на всех фотографиях, где Путин рыбачит или просто сидит в лодке, на нем нет спасательного жилета, что является грубым нарушением техники безопасности во время рыбалки.

Хомутинников указал, что за это полагается административное наказание по статье 11.10 КоАП РФ ("Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах"), пишет rusplt.ru.

"Президент — это же не фотомодель! Нельзя заставлять его нырять под воду, прыгать по горам ради красивого кадра", — объяснил политик свое возмущение.

Он также обвинил российского лидера в том, что тот подверг опасности не только свою жизнь, но и судьбу всей страны.

"Страну в случае чего не на кого оставить", — цитирует "Собеседник" слова депутата Хомутинникова.