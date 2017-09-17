 "Почта России" потратит 50 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры

"Почта России" готовит программу обновления инфраструктуры, в которую войдет сортировка и организация доставки "последней мили". Стоимость обновлении составит 50 млрд рублей, пишет РБК.
Программу планируется проработать до конца 2017 года года и выйти на заключение контрактов.
В России создадут еще пять логистических центров , два таких центра уже работают во Внуково в Подмосковье и в Казани.
Проект "Последняя миля" призван улучшить качество доставки. Предполагается организация сортировки до сумки почтальона, почтальонам выдадут планшеты, будет организована маршрутизация их движения, создадут мобильные группы почтальонов.
Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов говорит, что программа рассчитана на несколько лет, потому что возможности для инвестиций у организации ограничены.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.