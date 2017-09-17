 "Почта России" потратит 50 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры

Программу планируется проработать до конца 2017 года года и выйти на заключение контрактов.

В России создадут еще пять логистических центров , два таких центра уже работают во Внуково в Подмосковье и в Казани.

Проект "Последняя миля" призван улучшить качество доставки. Предполагается организация сортировки до сумки почтальона, почтальонам выдадут планшеты, будет организована маршрутизация их движения, создадут мобильные группы почтальонов.

Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов говорит, что программа рассчитана на несколько лет, потому что возможности для инвестиций у организации ограничены.