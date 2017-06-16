Почти тысяче жителей Алтайского края отказали в пенсии, несмотря на пенсионный возраст

С 1 января 2015 года страховая пенсия по старости (обычная пенсия, которую получают большинство) назначается не только потому, что гражданин достиг пенсионного возраста: женщины 55 лет, мужчины 60. Нужно еще и набрать пенсионные баллы и стаж.

Если точнее, то требования к стажу предъявлялись и раньше: не менее пяти лет. Но теперь требования повысились и будут повышаться дальше.

"Проходной балл" в пенсионеры в 2017 году равен 11,4, "проходной стаж" работы — восемь лет, не меньше. Об этом подробно рассказывает сайт ПФР. Причем требования к набранным нами баллам и стажу ежегодно увеличиваются. В 2018 году нужно будет набрать уже 13,8 баллов и иметь стаж 9 лет или больше. К 2024 году стаж должен быть не менее 15 лет, а к 2025 году набрать не меньше 30 баллов. После 2025 года изменений уже не планируется. Откуда берутся эти самые пенсионные баллы? Их рассчитывают исходя из официальной зарплаты работника по формуле. На сайте ПФР есть специальный калькулятор для расчета своих баллов.

Как пояснили в отделении Пенсионном Фонда РФ по Алтайскому краю, 938 жителей края условиям назначения пенсии не соответствовали. Кому-то не хватило баллов, у кого-то оказался недостаточный стаж официальной работы — скорее всего, люди работали, но не оформляли трудовые отношения. В общем, случаи были самыми разными.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФ РФ по Алтайскому краю:

Ко мне на прием пришел 59-летний гражданин, он сказал: я работал 5,5 лет, много времени ухаживал за мамой. Да, в страховой стаж засчитывается период ухода. Но за лицом, достигшим 80 лет. А его маме было 74.

Как теперь быть этим 55-летним женщинам и 60-летним мужчинам? Продолжать трудиться. Причем официально. И желательно — на более высокооплачиваемой работе. Официальная зарплата в 15 тыс. рублей даст 2,05 балла. В 30 тыс рублей — уже 4,11 баллов. Может быть, столько баллов 60-летнему мужчине как раз и не хватает, чтобы получить страховую пенсию по старости.

Минимальная зарплата — это не выход: минимальный размер оплаты труда, установленный в России с 1 июля (7,8 тыс. рублей), позволит получить лишь 1,07 балла.

В случае, если граждане так и не смогут заработать баллы, они вправе претендовать на социальную пенсию. Но выплачивают ее позже: женщинам в 60 лет, мужчинам в 65. И только тем, кто не работает (тогда как страховая пенсия по старости не зависит от того, работаете вы или нет). К тому же социальная пенсия существенно меньше: на сегодня это чуть больше 8,7 тыс рублей.

Отказы в назначении пенсии — факт, о котором уже говорят и в других регионах России. В Саратовской области в 2016 году отказ получили 396 жителей, сообщала, в частности, Газета.Ru в марте 2017 года. В Республике Марий Эл говорили о 44 "отказниках". При этом в саратовском отделении ПФР объясняли нехватку стажа и (или) баллов, главным образом, теневой занятостью.

В алтайском отделении ПФ РФ рассказали, что в регионе около 200 тыс. человек трудоспособного возраста не имеют взаимоотношений с Пенсионным фондом. То есть взносы за них не платят ни их работодатель, если он есть, ни лично они, если это самозанятые. Очевидно, если они не вступят во взаимоотношения с Пенсионным Фондом (а можно платить добровольные взносы), они - кандидаты на получение социальной пенсии.

Справка

За некоторые социально значимые периоды жизни, которые включаются в стаж, начисляются пенсионные баллы.