Подмосковные полицейские признали пьяным 6-летнего мальчика, сбитого насмерть

О ДТП сообщил "Лайф". По данным СМИ, машина наехала на мальчика возле жилого дома в микрорайоне Павлино, когда он с дедушкой возвращались с прогулки. Автомобиль протащил ребенка около десятка метров, он скончался на месте.

Экспертиза показала, что в крови ребёнка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Семья погибшего потребовала повторную комплексную экспертизу. На свидетелей якобы пытались оказать давление, пропали записи наезда с уличных камер видеонаблюдения, улики уничтожали. По факту ДТП месяц не возбуждали уголовное дело, воитель находится в статусе подозреваемой.

СМИ связывает это с тем, что сбившая ребенка женщина является женой члена местного бандита.

Очевидцы рассказали, что в момент ДТП женщина за рулём разговаривала по телефону и двигалась со скоростью 50 км/ч. Но 31-летняя автовладелица утверждает, что ребёнок сам виноват в том, что его сбили.

Женщина заявила, что мальчик сам выбежал на дорогу перед ее машиной, а потом прислала его родителям 50 тыс. рублей, пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на отца мальчика.

Агентство РБК узнало, что машина сбила ребенка, когда тот бежал по пешеходной дорожке возле дома. "Машина выезжала из тупика и начала набирать скорость. В этот момент Лёша двигался по пешеходной дорожке, тогда машина его и сбила", — заявила соседка семьи и очевидец происшествия Кристина Гапоненко. По ее словам, в семье мальчика нет алкоголиков.

В пресс-службе ГУ МВД Московской области подтвердили, что в крови мальчика был обнаружен алкоголь. Сейчас водителю предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Омбудсмен в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что проверит обстоятельства гибели ребенка: "Мы займемся этим вопросом. Нужно выяснить все обстоятельства: что за родители, условия жизни...".

Главное следственное управление СКР по Московской области инициировало вопрос о передаче в свое производство уголовного дела по факту данного ДТП. Если дело передадут из полиции в СКР, будет проведена повторная экспертиза, пишет znak.com.