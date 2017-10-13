Покров пресвятой богородицы-2017: что можно и что нельзя делать в этот праздник

14 октября 2017 года православные христиане будут отмечать праздник Покрова пресвятой богородицы. Покров относится к числу великих православных праздников. Откуда пошел праздник и что нельзя, а что можно делать в этот день.
Полное название праздника — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
На Руси этот праздник называли Покров день, это же название сохранилось в народе и по сей день. В день Покрова Божией Матери верующие вспоминают чудо, случившееся в 910 году. Считается, что в этот день во Влахернском храме в Константинополе люди молились за спасение от сарацинов. Во время молитв к ним явилась Богородица. Она сняла с со своей головы покров, распростерла его над людьми и тем самым защитила город. Враги отступили.
С тех пор это чудо стало символом заступничества и утешения.
Ежегодно в один и тот же день — 14 октября. В эту же дату праздник отметят и в 2017 году.
В этот день верующим советуют сходит в церковь всей семьей и попросить Богородицу о заступничестве. Девушки в Покров обычно ставили свечи и молились перед иконой, чтобы господь послал им хороших женихов.
Еще одна традиция — печь в этот день блины. Это считалось знаком "утепления" дома. Обычно перед тем, как сесть за стол, хозяйка обходила углы дома
На Руси праздник встречали весело и ярко, чтоб весь год был таким же интересным. Однако в этот день нельзя пить алкоголь, ругаться с другими, лучше не готовить еду до самого вечера.
Также считается, что в Покров нельзя делать серьезную хозяйственную работу: копать, строить, ремонтировать, вязать и так далее. Также не рекомендуется занимать деньги в этот день.
Факт
Покров — "встреча Осени с Зимой". Люди ждали первый иней, который "покрывал" землю и был предзнаменованием надвигающихся холодов.
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