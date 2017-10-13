Покров пресвятой богородицы-2017: что можно и что нельзя делать в этот праздник

1 Что означает праздник Покрова?

Полное название праздника — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

На Руси этот праздник называли Покров день, это же название сохранилось в народе и по сей день. В день Покрова Божией Матери верующие вспоминают чудо, случившееся в 910 году. Считается, что в этот день во Влахернском храме в Константинополе люди молились за спасение от сарацинов. Во время молитв к ним явилась Богородица. Она сняла с со своей головы покров, распростерла его над людьми и тем самым защитила город. Враги отступили.

С тех пор это чудо стало символом заступничества и утешения.