Политолог: обсуждается участие Кудрина в президентских выборах

Известный российский политолог Валерий Соловей считает вероятным участие в выборах президента РФ в 2018 году Алексея Кудрина.
Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.
"Да, участие Кудрина в президентских выборах обсуждается. Его (и Касьянова) участие считается способом внести хоть какую-то интригу в отсутствие Алексея Навального, — считает Соловей. — Кудрину хотят отвести роль Прохорова на выборах 2012 года. Причем кампанию предполагается сопроводить слухом, что Алексей Кудрин будет назначен премьером и проведет реформы. Таким образом будет создана ложная мишень для либерального сегмента общества", пишет znak.com.
Жириновский и Явлинский также намерены участвовать в президентских выборах.
Российский лидер Владимир Путин пока не анонсировал планы идти на выборы в 2018 году. Предполагается, что за пост президента будут бороться также глава КПРФ Геннадий Зюганов и "Справедливой России" Сергей Миронов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Би-Би-Си" заявил, что как гражданин России надеется, что Владимир Путин примет решение идти на новый президентский срок. Также он выразил мнение, что наличие серьезной оппозиции в России пошло бы на пользу стране.
В конце 2016 года о желании баллотироваться заявил основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.
После решения суда в Кирове активно обсуждается юридический аспект участия Навального в выборах. Сам политик ссылается на статью 32 Конституции России, которая гласит, что "не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда".
В то же время в статье 3 закона "О выборах Президента Российской Федерации" говорится, что в президентской гонке не может участвовать кандидат, "осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление", а также устанавливает ряд других ограничений.
Навальный считает, что положение закона прямо противоречит К?онституции, которая является документом прямого действия, и пообещал обжаловать его в Конституционном суде и ЕСПЧ, пишет РБК.
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