Полиция задержала вандалов, которые свалили шары с моста на проспекте Ленина

"Банкфакс" со ссылкой на УМВД по Барнаулу сообщает, что мужчин опознали по записям с камер наблюдения. Подозреваемых доставили в отделение, однако пока о мере пресечения для них речи не идет, так как дело не возбуждено. Идет доследственная проверка. После выяснения всех обстоятельств будет принято процесуальное решение.

Резонансный инцидент произошел вечером 18 июля. Тогда с ограждения обновленного моста через Барнаулку у Старого базара свалили два гранитных шара.

Председатель комитета информационной политики Станислав Тетерятник назвал это происшествие вандализмом. "Кому-то нужно было сильно постараться, чтобы снять с анкеров два 300-килограммовых шара. Один из них оказался брошен вниз и почти наполовину ушел в землю", — сказал он.