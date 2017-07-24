Полиция задержала вандалов, которые свалили шары с моста на проспекте Ленина

Барнаульские полицейские задержали четверых 22-летних мужчин. Их подозревают в том, что 18 июля они свалили гранитные шары на мосту через Барнаулку на проспекте Ленина.
"Банкфакс" со ссылкой на УМВД по Барнаулу сообщает, что мужчин опознали по записям с камер наблюдения. Подозреваемых доставили в отделение, однако пока о мере пресечения для них речи не идет, так как дело не возбуждено. Идет доследственная проверка. После выяснения всех обстоятельств будет принято процесуальное решение.
Резонансный инцидент произошел вечером 18 июля. Тогда с ограждения обновленного моста через Барнаулку у Старого базара свалили два гранитных шара.
Председатель комитета информационной политики Станислав Тетерятник назвал это происшествие вандализмом. "Кому-то нужно было сильно постараться, чтобы снять с анкеров два 300-килограммовых шара. Один из них оказался брошен вниз и почти наполовину ушел в землю", — сказал он.
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