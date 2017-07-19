Мэрия Барнаула рассказала, кто оторвал шары от моста у Старого базара

Мэрия Барнаула прокомментировала падение гранитного шара с ограждения обновленного моста через Барнаулку у Старого базара. Выяснилось, что неизвестные хулиганы оторвали от перил не один, а два шара.
Председатель комитета информационной политики Станислав Тетерятник назвал это происшествие вандализмом. "Кому-то нужно было сильно постараться, чтобы снять с анкеров два 300-килограммовых шара. Один из них оказался брошен вниз и почти наполовину ушел в землю", — сказал он.
Из сообщения мэрии:
Много сил, средств и душу вложили в строительство и обустройство моста, который уже стал одной из достопримечательностей краевой столицы и любимым для многих местом прогулок. В реализации этого глобального проекта участвовали специалисты различных сфер. Декоративные шары, например, изготавливали на Колыванском камнерезном заводе.
Открытия моста ждал весь город и гости Барнаула, в течение нескольких месяцев мирясь с неудобствами из-за перекрытия главного проспекта. Но нашлись злоумышленники, у которых поднялась рука испортить то, что делалось для людей и на века.
Шары восстановят в ближайшее время. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Администрация Барнаула обращается к горожанам, которые могли видеть происшествие, с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 37-03-41 (отдел по развитию туризма, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни), 33-44-77 (круглосуточно) либо в официальные сообщества горадминистрации в социальных сетях.
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