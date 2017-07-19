Мэрия Барнаула рассказала, кто оторвал шары от моста у Старого базара

Много сил, средств и душу вложили в строительство и обустройство моста, который уже стал одной из достопримечательностей краевой столицы и любимым для многих местом прогулок. В реализации этого глобального проекта участвовали специалисты различных сфер. Декоративные шары, например, изготавливали на Колыванском камнерезном заводе.

Открытия моста ждал весь город и гости Барнаула, в течение нескольких месяцев мирясь с неудобствами из-за перекрытия главного проспекта. Но нашлись злоумышленники, у которых поднялась рука испортить то, что делалось для людей и на века.