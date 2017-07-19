Вандалы или халтурщики? С нового моста через Барнаулку свалился огромный гранитный шар

Вечером 18 июля с ограждения обновленного моста через Барнаулку у Старого базара упал один из больших гранитных шаров, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
С нового моста через Барнаулку свалился огромный гранитный шар. 18 июля 2017 года. Фото: Валерий Кузвесов vk.com/barneos22.
С нового моста через Барнаулку свалился огромный гранитный шар. 18 июля 2017 года. Фото: Валерий Кузвесов vk.com/barneos22.
Подписчики паблика задаются вопросом: это сделали вандалы или последствия халтурно выполненных работ?
Напомним, что этот мост был обновлен по проекту Барнаульского туркластера. По этому же проекту недалеко была построена новая лестница в Нагорный парк, где власти установили видеонаблюдение после того, как вандалы разбили подсветку надписи "Барнаул", а сами буквы периодически исписывают. В прошлом году в переходе к этой лестнице неоднократно отваливались буквы, после чего власти заменили надпись на стенд.
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