В барнаульском Нагорном парке установили камеры наблюдения

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Сегодня, 12:54.
Жизнь

В Барнауле на лестнице в Нагорный парк установили две камеры видеонаблюдения. Об этом пишет Политсиб.ру со ссылкой на пресс-центр городской администрации.

Нагорный парк.
Нагорный парк. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Камеры поставили из-за участившихся случаев вандализма. Так, в прошлом году разбили подсветку надписи "Барнаул", а сами буквы периодически исписывают.

Теперь за происходящем на лестнице будут следить правоохранительные органы. Видеопоток с камер передается в систему "Безопасный город" и в УМВД по Барнаулу. Устройства имеют круговой обзор и могут стабилизировать изображение, если дует сильный ветер.

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