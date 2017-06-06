В барнаульском Нагорном парке установили камеры наблюдения

В Барнауле на лестнице в Нагорный парк установили две камеры видеонаблюдения. Об этом пишет Политсиб.ру со ссылкой на пресс-центр городской администрации.
Камеры поставили из-за участившихся случаев вандализма. Так, в прошлом году разбили подсветку надписи "Барнаул", а сами буквы периодически исписывают.
Теперь за происходящем на лестнице будут следить правоохранительные органы. Видеопоток с камер передается в систему "Безопасный город" и в УМВД по Барнаулу. Устройства имеют круговой обзор и могут стабилизировать изображение, если дует сильный ветер.
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