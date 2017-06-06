В барнаульском Нагорном парке установили камеры наблюдения

Камеры поставили из-за участившихся случаев вандализма. Так, в прошлом году разбили подсветку надписи "Барнаул", а сами буквы периодически исписывают.

Теперь за происходящем на лестнице будут следить правоохранительные органы. Видеопоток с камер передается в систему "Безопасный город" и в УМВД по Барнаулу. Устройства имеют круговой обзор и могут стабилизировать изображение, если дует сильный ветер.