Фотофакты. Барельефы и вазоны украсили обновленный мост через Барнаулку

Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Проект подготовил заслуженный архитектор России Виктор Четошников. Автор рассказал altapress.ru, что в ходе работ основа старого моста осталась, но ее усилили дополнительной железобетонной армированной плитой. Большое внимание уделили украшению и благоустройству.

Мост реконструировали на деньги из федерального бюджета, которые пришли в край на реализацию проекта "Барнаул — горнозаводской город". Началась работа с того, что летом 2015 года с моста и на подъездах к нему убрали ларьки. Чуть позже несколько грузовиков вывезли мусор, который десятилетиями копился под мостом. Движение по мосту перекрыли на несколько месяцев.

На фотографиях, которые делал altapress.ru в 2016 году, видно: строители полностью сняли асфальтовое полотно моста, расчистили его опоры и набережную:

А вот мы сравнили, каким было пространство под мостом до реконструкции, и каким стало теперь:

Открыли движение по мосту в декабре 2016 года, а вот благоустройство завершили недавно. Здесь установили фонари. Они красивы, но многие сожалеют, что выбрали не такие массивные, как предлагал проект Четошникова, от того на фоне моста они выглядят "рахитично".

На пешеходной зоне появились красивые лавочки, вазоны, урны, а на чугунных ограждениях установили барельефы, показывающие самые яркие страницы жизни города. Перед въездом на мост установили светофоры на солнечных батареях и нарисовали "зебру". Еще мост украсили гранитными шарами и миниатюрными столпами, которые копируют знаменитый Демидовский столп.