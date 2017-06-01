Фотофакты. Барельефы и вазоны украсили обновленный мост через Барнаулку

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Сегодня, 12:06.
Туризм

На мосту по проспекту Ленина через Барнаулку завершается благоустройство. Сейчас на чугунной ограде установили барельефы, на пешеходной зоне посередине появились красивые лавочки и вазоны, на газоне проросла трава. Altapress.ru предлагает вспомнить, как ремонтировали мост и оценить результат проекта, который обошелся бюджету в 210 млн рублей. 

Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Репортаж: что происходит за заборами строек барнаульского туркластера

Проект подготовил заслуженный архитектор России Виктор Четошников. Автор рассказал altapress.ru, что в ходе работ основа старого моста осталась, но ее усилили дополнительной железобетонной армированной плитой. Большое внимание уделили украшению и благоустройству.

Мост реконструировали на деньги из федерального бюджета, которые пришли в край на реализацию проекта "Барнаул — горнозаводской город". Началась работа с того, что летом 2015 года с моста и на подъездах к нему убрали ларьки. Чуть позже несколько грузовиков вывезли мусор, который десятилетиями копился под мостом. Движение по мосту перекрыли на несколько месяцев.

На фотографиях, которые делал altapress.ru в 2016 году, видно: строители полностью сняли асфальтовое полотно моста, расчистили его опоры и набережную:

Репортаж со строительства туристического кластера в Барнауле.
Репортаж со строительства туристического кластера в Барнауле.

А вот мы сравнили, каким было пространство под мостом до реконструкции, и каким стало теперь:

Открыли движение по мосту в декабре 2016 года, а вот благоустройство завершили недавно. Здесь установили фонари. Они красивы, но многие сожалеют, что выбрали не такие массивные, как предлагал проект Четошникова, от того на фоне моста они выглядят "рахитично".

На реконструкцию моста на проспекте Ленина заложено 212 миллионов рублей.
На реконструкцию моста на проспекте Ленина заложено 212 миллионов рублей.

На пешеходной зоне появились красивые лавочки, вазоны, урны, а на чугунных ограждениях установили барельефы, показывающие самые яркие страницы жизни города. Перед въездом на мост установили светофоры на солнечных батареях и нарисовали "зебру". Еще мост украсили гранитными шарами и миниатюрными столпами, которые копируют знаменитый Демидовский столп.

Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года.
Каким стал мост через Барнаулку. Май 2017 года.
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