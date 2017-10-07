Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса на год. Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, который закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие "российская оккупационная власть".
"Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН", — говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.
6 октября Верховная рада приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". 18 октября истекает срок действия принятого в 2014 году закона о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам ДНР и ЛНР, сообщают "Известия".
В законе о реинтеграции ДНР неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", а действия России квалифицируются как "агрессия против Украины". Документ предоставляет украинскому президенту право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны. Кроме того, нормативный акт позволяет президенту вводить войска, применять вооруженные силы в любой период и на неопределенный срок, а также дает ему полномочия объявлять военное положение.
В Кремле заявили, что украинский законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит Минским договоренностям.
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