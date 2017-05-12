Порошенко заявил об окончальном "разводе" Украины с Российской империей

Петр Порошенко заявил, что "Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей". Именно так он объяснил решение Евросоюза поддержать безвизовый режим с Незалежной. "Именно так, по-философски, мы должны это воспринимать", — сказал глава государства в интервью местному телеканалу "1+1".
По его словам, в стране отныне будут действовать три свободы — свобода движение товаров, капиталов и людей. "Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", — добавил Порошенко.
Кроме того, он сообщил, что после предоставления Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины ряд стран Латинской Америки и Азии, у которые есть соглашение с ЕС, тоже введут "безвиз", пишет "Интерфакс".
Также 11 мая Порошенко выступил с обращением к гражданам Украины, в котором заявил, что стране удалось преодолеть в том числе попытки российского лобби "помешать безвизу", сообщает РБК.
Либерализация визового режима ЕС с Украиной, в частности, предусматривает право граждан Украины осуществлять туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не дает права на работу или учебу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.