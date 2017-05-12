Порошенко заявил об окончальном "разводе" Украины с Российской империей

По его словам, в стране отныне будут действовать три свободы — свобода движение товаров, капиталов и людей. "Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", — добавил Порошенко.

Кроме того, он сообщил, что после предоставления Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины ряд стран Латинской Америки и Азии, у которые есть соглашение с ЕС, тоже введут "безвиз", пишет "Интерфакс".

Также 11 мая Порошенко выступил с обращением к гражданам Украины, в котором заявил, что стране удалось преодолеть в том числе попытки российского лобби "помешать безвизу", сообщает РБК.

Либерализация визового режима ЕС с Украиной, в частности, предусматривает право граждан Украины осуществлять туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не дает права на работу или учебу.