Евросоюз готовится объявить об упрощении визового режима с Украиной

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что в ближайшее время Евросоюз планирует объявить об упрощении визового режима с Украиной. Женщина озвучила это во время выступления на заседании Совбеза ООН, сообщает ТАСС.
"Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и всего через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями", — сказала Могерини.
26 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил об одобрении послами ЕС предоставления безвизового режима стране.
Либерализация визового режима ЕС с Украиной, в частности, предусматривает право граждан Украины осуществлять туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не дает права на работу или учебу.
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