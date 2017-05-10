Евросоюз готовится объявить об упрощении визового режима с Украиной

"Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и всего через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями", — сказала Могерини.

26 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил об одобрении послами ЕС предоставления безвизового режима стране.

Либерализация визового режима ЕС с Украиной, в частности, предусматривает право граждан Украины осуществлять туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не дает права на работу или учебу.