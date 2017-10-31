Пострадавшие от взрыва в Рубцовске получат материальную помощь

Жители четырехквартирного дома в Рубцовске, где в выходные произошел взрыв бытового газа, получат материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
В ближайшее время, по поручению губернатора Алтайского края, пострадавшим рубцовчанам выплатят деньги.
Краевые власти и городская администрация должны детально изучить состояние дома и определить, стоит ли его восстанавливать, а так же решить возможность предоставить жилье в маневренном фонде Рубцовска.
Поздно вечером 28 октября в одной из квартир одноэтажного многоквартирного жилого дома произошел взрыв. По предварительной версии, взорвался газовый баллон: случился сильный хлопок, однако пожара не последовало. В результате погибли 60-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница. Другие жильцы дома не пострадали, их эвакуировали.
От взрывной волны сильно пострадали две квартиры. Та, где случился взрыв, полностью уничтожена, в другой нет стены и нет крыши. Там живет семья из 4-х человек: муж, жена и двое детей.
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