Пострадавшие от взрыва в Рубцовске получат материальную помощь

В ближайшее время, по поручению губернатора Алтайского края, пострадавшим рубцовчанам выплатят деньги.

Краевые власти и городская администрация должны детально изучить состояние дома и определить, стоит ли его восстанавливать, а так же решить возможность предоставить жилье в маневренном фонде Рубцовска.

Поздно вечером 28 октября в одной из квартир одноэтажного многоквартирного жилого дома произошел взрыв. По предварительной версии, взорвался газовый баллон: случился сильный хлопок, однако пожара не последовало. В результате погибли 60-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница. Другие жильцы дома не пострадали, их эвакуировали.

От взрывной волны сильно пострадали две квартиры. Та, где случился взрыв, полностью уничтожена, в другой нет стены и нет крыши. Там живет семья из 4-х человек: муж, жена и двое детей.