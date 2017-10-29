Следователи назвали предварительную причину ЧП в Рубцовске

Следком возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам)". Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, следователи уже назначили ряд экспертиз.

Как уточнили в ведомстве, жертвами случившегося стали 60-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница. Жильцы других квартир не пострадали.

Напомним, хлопок газа произошел в одной из четырех квартир одноэтажного жилого дома в Гвардейском переулке. О случившемся стало известно 28 октября в 23:45. Под завалами спасатели обнаружили два трупа. Девять жильцов трех соседних квартир эвакуировали, они разместились у родственников и в пункте временного размещения.