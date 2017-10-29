Следователи назвали предварительную причину ЧП в Рубцовске

По предварительным данным, причиной хлопка газа, из-за которого обрушилась кровля барака в Рубцовске, стало нарушение при эксплуатации газового баллона. Об этом сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.
Следком возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам)". Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, следователи уже назначили ряд экспертиз.
Как уточнили в ведомстве, жертвами случившегося стали 60-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница. Жильцы других квартир не пострадали.
Напомним, хлопок газа произошел в одной из четырех квартир одноэтажного жилого дома в Гвардейском переулке. О случившемся стало известно 28 октября в 23:45. Под завалами спасатели обнаружили два трупа. Девять жильцов трех соседних квартир эвакуировали, они разместились у родственников и в пункте временного размещения.
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