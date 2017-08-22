В Новоалтайске осудили виновницу взрыва газового баллона и гибели двух человек

В Новоалтайске осудили 58-летнюю жительницу Новоповалихи, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Женщину признали виновной в гибели двух человек.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, 21 декабря 2016 года сельчанка зашла в гости к знакомым. Она решила приготовить еду на газовой плите. Но, будучи пьяной, неправильно подожгла газ: убрала резиновый уплотнитель с редуктора. Газ стал поступать вне подводных шлангов к печи в жилое помещение и воспламенился от спички, которой гостья пыталась разжечь огонь в конфорке. В результате пожара погибла 32-летняя хозяйка дома и ее 10-летняя дочка. Сама виновница произошедшего, дети 12 и 7 лет, а так же еще одна ее знакомая, находящаяся в гостях, не пострадали, так как вовремя успели убежать из горящего дома.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца условно с испытательным сроком на 1,5 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.