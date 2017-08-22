В Новоалтайске осудили виновницу взрыва газового баллона и гибели двух человек

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, 21 декабря 2016 года сельчанка зашла в гости к знакомым. Она решила приготовить еду на газовой плите. Но, будучи пьяной, неправильно подожгла газ: убрала резиновый уплотнитель с редуктора. Газ стал поступать вне подводных шлангов к печи в жилое помещение и воспламенился от спички, которой гостья пыталась разжечь огонь в конфорке. В результате пожара погибла 32-летняя хозяйка дома и ее 10-летняя дочка. Сама виновница произошедшего, дети 12 и 7 лет, а так же еще одна ее знакомая, находящаяся в гостях, не пострадали, так как вовремя успели убежать из горящего дома.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца условно с испытательным сроком на 1,5 года.