Молодой парень признал вину в гибели девочки из Барнаула во время конной прогулки

СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение 23-летнему жителю Алтайского района в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Парень полностью признал свою вину в гибели семилетнего ребенка.
Как ранее сообщал altapress.ru, юная жительница Барнаула упала с лошади во время прогулки, которую ей и ее родителям организовал парень. У молодого мужчины не было соответствующих разрешений на оказывание таких услуг. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.
По данным следователей, все случилось 14 августа в поселке Катунь. Молодой человек назначил инструктором по верховой езде 11-летнего мальчика. Во время прогулки колонна из 7 лошадей должна была расцепиться, чтобы каждый самостоятельно управлял своей лошадью. В ходе манипуляций мальчика по расцепке упряжек первый конь резко побежал в сторону, увлекая за собой еще двух лошадей с наездниками. В ходе скачки 7-летняя девочка не удержалась в седле, упала под ноги коню и получила травмы, от которых вскоре скончалась в карете "скорой помощи".
Следователи проводят действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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