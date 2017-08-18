В Барнауле воспитаннику частного детского сада оторвало часть пальца на карусели

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Сегодня, 16:03.
Происшествия

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту травмирования воспитанника одного из детских садов города. Руководство частного учреждения Bambini подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Карусель.
Карусель. Фото: СС0.

По версии следствия, днем 16 августа 2017 года воспитатели детского сада организовали прогулку на игровом комплексе, расположенном на придомовой территории многоквартирного жилого дома. Во время нахождения на улице 6-летний мальчик, оставшись без должного внимания со стороны взрослых, поместил палец в конструкцию крутящейся карусели. Ребенку оторвало конечную фалангу указательного пальца правой руки.

Мальчика сразу же доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Следователи устанавливают всех обстоятельств случившегося. Им предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за безопасное пребывание детей в детском учреждении. Расследование уголовного дела продолжается.

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