В Барнауле воспитаннику частного детского сада оторвало часть пальца на карусели

По версии следствия, днем 16 августа 2017 года воспитатели детского сада организовали прогулку на игровом комплексе, расположенном на придомовой территории многоквартирного жилого дома. Во время нахождения на улице 6-летний мальчик, оставшись без должного внимания со стороны взрослых, поместил палец в конструкцию крутящейся карусели. Ребенку оторвало конечную фалангу указательного пальца правой руки.

Мальчика сразу же доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Следователи устанавливают всех обстоятельств случившегося. Им предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за безопасное пребывание детей в детском учреждении. Расследование уголовного дела продолжается.