На Алтае 7-летняя девочка из Барнаула упала с лошади и погибла

В Алтайском районе 7-летняя девочка упала с лошади во время прогулки. От полученных телесных повреждений она погибла. Следственный комитет завел уголовное дело против 23-летнего местного жителя, который организовал поездку, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следователей, днем 14 августа подозреваемый организовал в поселке Катунь для семьи из Барнаула конную прогулку, где инструктором назначил 11-летнего мальчика. У мужчины не было соответствующих разрешений на это. Во время прогулки колонна из 7 лошадей должна была расцепиться, чтобы каждый самостоятельно управлял своей лошадью. Однако в ходе манипуляций 11-летнего мальчика по расцепке упряжек, первый конь резко побежал в сторону, увлекая за собой еще две лошади с наездниками. В результате быстрого хода коня 7-летняя девочка не удержалась в седле и получила телесные повреждения, от которых вскоре скончалась в карете скорой помощи.
Следствие начало расследование уголовного дела.
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