В Рубцовске из-за хлопка газа обрушился дом, есть жертвы

В одном из бараков Рубцовска хлопнул газ, из-за чего обрушилась крыша здания. Под завалами спасатели обнаружили двух человек. Оба погибли, пишет ТАСС.
Хлопок произошел в одной из четырех квартир одноэтажного жилого дома в Гвардейском переулке. Как сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю, о случившемся стало известно 28 октября в 23:45. На место выехали 54 человека и 17 единиц техники. Пожара не было. Спасатели разбирают обрушившиеся конструкции. Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
"Повреждены две квартиры, произошло частичное обрушение кровли и перекрытий" - сообщили в МЧС.
Девять жильцов соседних квартир эвакуировали, они разместились у родственников и в пункте временного размещения. СУ СК по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту ЧП.
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