Появились новые подробности ДТП с "пьяным" мальчиком

Омбудсмен Московской области Екатерина Семенова побывала в семье мальчика и признала ее благополучной.

Она лично пообщалась с родными и близкими погибшего ребенка. По ее словам, ничто в семье не указывает на то, чтобы мальчик мог употреблять спиртное.Эта трагическая история получила большой резонанс после того, как стало известно, что в крови сбитого насмерть 6-летнего ребенка был найден алкоголь — 2,7 проимлле. По словам экспертов, для этого возраста такая доза практически несовместима с жизнью.

В отношении специалистов, проводивших экспертизу, возбуждено дело о халатности. Расследование передано в Следственный комитет. Женщина, сидевшая за рулем Hyundai Solaris, 31-летняя Ольга Алисова, находится под подпиской о невыезде.

Екатерина Семенова,

уполномоченный по правам человека Московской области:

Я ничего не могу сказать лично про эту женщину, я с ней не встречалась. Могу оценивать только со слов родителей и ближнего окружения, которые тоже присутствовали на встрече, и со слов свидетелей, которые почувствовали на себе определенное давление для того, чтобы, видимо, смягчить свидетельские показания. Виновница аварии, во-первых, даже не учитывая ситуации с судмедэкспертизой, в любой случае виновна и понесет наказание, и состояние ребенка никак не повлияет на приговор суда. Тем не менее, были попытки, может быть, каким-то образом загладить вину или попытаться выйти на контакт, может быть, подкупить. Человек может понять по-разному, особенно когда находится в такой трагической ситуации. Со слов папы мальчика, был перевод — 50 тысяч рублей. Этот перевод они, конечно, вернули. Были попытки адвоката виновной встретиться с родителями, но, учитывая их психологическое состояние, они не хотят идти на открытый конфликт, но хотят добиться справедливости и правды. Моя главная задача была — посмотреть на те условия, в которых жил мальчик. Семья, на мой взгляд, вполне благополучная, и папа, и мама — среднестатистические российские граждане, никаких злоупотреблений или возможного плохого воспитания, чтобы выходило что-то за рамки, я не увидела. Родители — замечательные люди, и они, конечно, убиты горем.

Если слова о давлении на свидетелей подтвердятся, у следствия появится основание для ужесточения меры пресечения женщине, сбившей мальчика, но не стопроцентное.

Сурен Аваненсян,

юрист:

С одной стороны, преступление неумышленное, и меру пресечения в виде заключения под стражу под эти преступления не избирают. С другой стороны, если есть факт оказания давления на свидетелей... Опять же, вопрос двоякий. Поскольку на свидетелей оказывает давление не сам подозреваемый или обвиняемый, а какие-то иные лица, поэтому увязать личность лица, оказывающего давление, на фигуранта уголовного дела достаточно сложно. Поэтому одного только давления на свидетелей со стороны пока что неизвестных лиц недостаточно.

Сама трагедия произошла еще в апреле, однако резонанс она получила лишь на прошлой неделе. По словам родителей погибшего мальчика, уголовное дело по факту его гибели правоохранители не возбуждали целый месяц. Некоторые улики, в частности, записи с камер наблюдения, исчезли. По данным некоторых СМИ, супруг женщины, сбившей мальчика, является членом одной из подмосковных ОПГ, пишет bfm.ru.

Подмосковный главк МВД начал проверку в отношении следователя по делу о ДТП с пьяным мальчиком.