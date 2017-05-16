Фотофакты. Жителям сгоревшей барнаульской двухэтажки пришлось переехать из дома

Жильцы пострадавшего от пожара дома на пр. Комсомольском, 50 покинули свое жилье. Людей расселяют в маневренный фонд и пункты временного размещения, часть семей остановилась у родственников и знакомых.
Напомним, двухэтажный многоквартирный дом 1940 года постройки загорелся 15 мая в 3.30. В результате пожара сгорела кровля площадью 320 кв.метров. Сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек, в том числе четверо детей.
По данным мэрии, в доме 12 квартир, в которых зарегистрировано 38 человек, семь из которых дети. Всем жильцам пострадавшего дома оказали помощь во временном расселении.
Дом полностью отключили от коммуникаций. УК "Трест Центрального района" проводит работы по очистке территории и организует помощь в перевозке пострадавшего населения. На месте дежурит автобус.
Территорию охраняет полиция.
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