Фотофакты. Жителям сгоревшей барнаульской двухэтажки пришлось переехать из дома

Тушение пожара на пр. Комсомольском. Фото: 22.mchs.gov.ru. Тушение пожара на пр. Комсомольском. Фото: 22.mchs.gov.ru. Тушение пожара на пр. Комсомольском. Фото: 22.mchs.gov.ru. Последствия пожара на пр. Комсомольском в Барнауле. Фото: barnaul.org. Последствия пожара на пр. Комсомольском в Барнауле. Фото: barnaul.org. Последствия пожара на пр. Комсомольском в Барнауле. Фото: barnaul.org. Последствия пожара на пр. Комсомольском в Барнауле. Фото: barnaul.org.

Напомним, двухэтажный многоквартирный дом 1940 года постройки загорелся 15 мая в 3.30. В результате пожара сгорела кровля площадью 320 кв.метров. Сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек, в том числе четверо детей.

По данным мэрии, в доме 12 квартир, в которых зарегистрировано 38 человек, семь из которых дети. Всем жильцам пострадавшего дома оказали помощь во временном расселении.

Дом полностью отключили от коммуникаций. УК "Трест Центрального района" проводит работы по очистке территории и организует помощь в перевозке пострадавшего населения. На месте дежурит автобус.

Территорию охраняет полиция.